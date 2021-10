Harde beskyldninger mot «Sinnasnekker'n» i retten: – Du har ikke baller til å ta telefonen

TV-profil Otto Robsahm (53), bedre kjent som «Sinnasnekker'n», møter i retten og mener han har vært offer for et svindelforsøk.

Otto Robsahm (53) møter den tidligere forretningspartneren Daniel Furnes Eriksen (35) i et sivilt søksmål i Drammen tingrett.

Furnes saksøker Robsahm for tilbakebetaling av flere lån, til en samlet verdi av 323.500 kroner. Dette var fra tiden de eide selskapet Trust Technologies AS sammen.

Rettssaken er preget av mye ord mot ord, og dommerfullmektig Désirée Bjørne-Larsen ber partene vurdere å løse konflikten dem i mellom. Til God kveld Norge er Robsahm klinkende klar – han ønsker ikke et forlik:

– Jeg mener han prøver å svindle til seg en sum som ikke er berettiget. Det er ganske enkelt. Det er uaktuelt med forlik. Han prøver å jukse til seg penger.

Sakens kjerne

I rettssaken skal dommeren i hovedsak besvare følgende spørsmål: Var disse pengene et lån til Robsahm, eller var dette penger som gikk til drift av deres felles firma?

Robsahm og hans advokat, Hugo R. Hansen i Elden advokatbyrå, sier pengene skulle dekke driftsutgifter og honorar. Advokaten mener også at en e-post-utveksling beviser at dette ikke var penger som skulle betales tilbake.

Furnes og hans advokat, Trond Ivan Blomsø i advokatfirmaet Aga, sier dette var et lån, og at pengene gikk til Robsahm og til privat bruk. Han støtter påstanden med at det er skrevet «lån» ved siden av overførselen i nettbanken.

FLERE GJELDSFORHOLD: I sluttinnlegget til Blomsø oppføres det fire gjeldsforhold som Furnes og advokaten mener må betales tilbake. Foto: Skjermdump

Uvennlige meldinger

Under rettssaken viser advokat Blomsø frem WhatsApp-samtaler mellom partene, hvor de to diskuterer pengeoverføringer. I denne perioden har de tatt opp flere lån for å få startkapital og hente inn investorer.

I starten er tonen i WhatsApp-samtalen svært vennlig. Prat om lån og gjeld blandes med prat om ferier og lignende. Tonen til Furnes endres etterhvert, og han beskylder Robsahm for å være feig, fordi han ikke tar telefonen:

«Du har ikke baller til å ta telefonen», står det i meldingen Furnes sendte til Robsahm. På et annet tidspunkt sier Furnes at Robsahm «ikke har ryggrad».

Robsahm sier at han på et tidspunkt ble rådet av sin advokat til å ikke svare 35-åringen.

Hadde ikke tilgang til bedriftskontoen

Advokat Hansen forteller hvorfor Robsahm etterhvert følte seg lurt, og forklarer hvorfor saksøkte mener det ble dårlig stemning mellom de to.

– Robsahm har ikke tilgang til selskapets konto, det var ikke hans bord, men Furnes sitt. Noe av informasjonen Furnes ga om kontoen har vært feil, noe har vært riktig, sier Hansen.

Robsahm sier at de nevnte overføringene var såkalte «ventepenger». Altså overføringer som ble tatt ut i perioden før selskapet kom seg på beina. Robsahm mener disse pengene blant annet ble betalt ut for å sørge for at han ikke skulle ta på seg nye, store prosjekter.

Hansen og Robsahm bestrider ikke at det finnes private låneavtaler mellom Robsahm og Furnes, men poengterer at overføringene som diskuteres i retten ikke var lån.

Når det gjelder de låneavtalene som Robsahm erkjenner, sier han:

– Vi mener Furnes har gjort grep bevisst fra start, for å prøve å lure meg inn i et system som ikke er hyggelig. Det har vært et svindelforsøk på høyt plan. Vi betaler ikke noe til ham før vi har fått dette klargjort.

Robsahm beskylder for øvrig Furnes for å spre flere løgner i forbindelse med rettssaken.

Forklarer seg

Furnes forklarer seg først for retten. Han sier han overførte penger til Robsahm fordi Robsahm «var desperat».

Ifølge bodøværingen var noen av lånene i forbindelse med en bursdag, andre i forbindelse med bussen til Robsahm. Noen av lånene husker han ikke årsaken til.

Robsahm rister på hodet når Furnes forklarer seg. Når det er Robsahms tur til å forklare seg, sier han at det ble tatt opp lån, men at de ikke gikk til ham.

– Det ble en desperat situasjon i selskapet (...) Vi måtte ha midler inn i selskapet, for å få startet opp poduksjonen. Vi hadde vært i Spania og sett på maskiner som skulle lage skumgummiplater, sier Robsahm i retten.

Trust Technologies AS var et boligselskap hvor de skulle bruke kostnadseffektivt skumgummi-materiale, hvor formålet var å sette opp hytter, garasjer og hus.

Ikke første søksmål

Dette er ikke den første gangen at Furnes saksøker Robsahm. I august saksøkte Furnes selskapet Team Otto AS, som Robsahm og kona eier sammen. Denne gangen saksøker han Robsahm som privatperson.

Den forrige rettssaken, som fant sted i Salten og Lofoten tingrett, endte med at Team Otto AS ble dømt til å betale seks millioner kroner til den tidligere forretningspartneren.

Kravet kom som følge av at Robsahm skulle kjøpe ut Furnes av Trust Technologies AS. I etterkant ønsket Robsahm å heve kjøpet, fordi han hevdet at Furnes holdt tilbake informasjon om selskapet før han kjøpte Furnes’ aksjer.

Furnes' advokat mente at Robsahm ble informert om alle relevante opplysninger om selskapet, og fikk mehold i retten.

Robsahms advokat forteller til God kveld Norge at det blir feil at Robsahm skal betale millionsummen, og har sendt inn en anke.

At det er en annen konflikt i bunn, får dommeren et tydelig inntrykk av:

– Her er det mye grums. Og det er ikke nødvendigvis det vi diskuterer i dag som er hovedgrunnen til konflikten, sier dommerfullmektig Désirée Bjørne-Larsen i Drammen tingrett.

Furnes og hans advokat ønsker ikke å stille til intervju, og viser heller til forklaringene som blir gjort i retten.