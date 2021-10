Ronaldo kommer med klar oppfordring til de yngre spillerne

Se Manchester United - Liverpool kl. 17.00 på TV 2 Sport Premium

Cristiano Ronaldo er to måneder inn i sin andre periode som Manchester United.

Selv lagets prestasjoner har variert gjennom de to månedene, beskriver han tiden som fantastisk.

– Jeg er veldig glad for å være i Manchester. Jeg tilpasser meg fortsatt språket, været, spillesystemet og til Premier League, sier Ronaldo i et intervju få dager før storoppgjøret mot Liverpool.



I det avslører at han holdt en tale på spillerhotellet på sin andre dag etter tilbakekomsten til klubben.

I den var de yngre spillerne fokus.

– Jeg sa at jeg ser et stort potensiale i laget og i den nye generasjonen. Jeg sa også at jeg er her for å vinne ting og for å hjelpe laget med min erfaring, med mål og med måten jeg spiller på.

Ronaldo sier alle spillerne som ønsker å lære av ham, er velkommen til å gjøre det.

– Ønsket om å utvikle seg må likevel komme innenfra. Det gjelder de yngre spillere, uten at jeg ønsker å kritisere noen. Den nye generasjonen tenker på en annen måte enn min generasjon gjorde, sier Ronaldo, og utdyper:

– Jeg husker hvor tøft det var å være med førstelaget i både i Manchester og på landslaget da jeg var yngre. Hvis man ser rundt om i verden nå, kommer ting kanskje litt lettere. Det verdsetter kanskje ikke ting like mye som vi gjorde. Poenget mitt er at jeg er her for å hjelpe de yngre dersom de ønsker det, sier han.

Portugiseren gjentar flere ganger at han ønsker å vinne i Manchester United. På spørsmål om han måler suksess i et trofé, svarer han slik:

– Selvfølgelig. Det viktigste i fotball er å vinne ting. Manchester må tenke slik. Det vil selvfølgelig bli vanskelig med nye spillere og et nytt system. Det betyr ikke noe. Vi må tenke positivt, stå sammen og ha troen.

Dét har i hvert fall portugiseren.

– Vi har et stort potensiale og fantastiske spillere. Vi må sikte høyt og tenke stort. Jeg håper å vinne noe i år, sier han.

– En utrolig kveld

– Hvordan har Premier League forandret seg siden du spilte der forrige gang?

– Det er mye likt. Fotballen er raskere enn i noen annen liga jeg har spilt. Spillerne er litt mer ærlige i spillestilen og dommeren gir ikke like mange frispark. Det er derfor jeg sier at jeg fortsatt tilpasser meg, sier Ronaldo, som peker på at han allerede har seks sesonger bak seg i ligaen fra tidligere.

Han er dermed vant med kritikken som fort oppstår dersom det ikke leveres.

– Kritikken vil alltid være der når man spiller i en av verdens største klubber. Det må vi takle og akseptere. Det er slik Manchester er, sier Ronaldo, som selv mener han ikke har forandret seg så mye siden sist han spilte i klubben:

– Mentaliteten min er den samme. Som spiller er jeg kanskje mer direkte og sparer beina til de rette øyeblikkene i større grad. Jeg er mer erfaren, men har den samme ærgjerrigheten.

Den ble demonstrert da Manchester United snudde 0-2 til 3-2 mot Atalanta onsdag kveld. Ronaldo scoret det avgjørende målet.

– Det var en utrolig kveld! Vi må være slik hver kamp. Vi må være positive og prøve å vinne hver kamp. Det er et ansvar å spille i denne klubben, sier Ronaldo.

Han mener laget må ta med seg den mentaliteten inn i søndagens TV 2 Premium-sendte kamp mot Liverpool.

– Det er alltid godt å spille mot så store klubber, og det er alltid spesielle kamper mot. Motivasjonen kommer av seg selv. Jeg håper at vi kan fortsette med den positiviteten etter onsdagens kamp. Vi spiller på hjemmebanen og må ha troen på at det er mulig å vinne, slår Ronaldo fast.