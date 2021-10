Nytt kjendispar: Moren til «Ex on the Beach»-profilen var matchmaker

Kjellevold er med på årets sesong av «Ex on the Beach» og Natan Dagurs var en av seerfavorittene i «The Voice».

Til God kveld Norge forteller de om en litt uvanlig kjærlighetshistorie.

– Det startet med at min mor og søster så på «The Voice», hvor jeg tilfeldigvis så en episode med dem. Da mamma sa: «Der er mannen i ditt liv». Jeg lo og sendte ham en melding på Instagram. Jeg fikk respons, men den var litt sånn halvveis. Så deretter hadde vi ikke mye kontakt, sier hun lattermildt.

Artisten forteller at han ønsket å fokusere på musikken, og at det var derfor det var litt stille fra han sin side.

Møttes på gata

Dagrus husker dagen hvor de møttes : Det var 1. juli, og han kjørte elsparkesykkel.

– Jeg så en jente som gikk over gata foran meg og tenkte: «Hvem er den fine jenta der da?»

Kjellevold husker godt hva som skjedde etterpå. Hun var ute med noen venner, og startet en samtale med sangeren.

– Vi havnet i samme lyskryss som Natan, og ventet på grønt lys. Jeg var litt brisen og hilste på ham. Deretter fikk jeg en melding om å treffes igjen. Det gjorde vi, og etter det var det sommerfugler i magen.

Takknemlig

De to ble ikke kjærester før etter at Kjellevold var tilbake fra «Ex on the Beach»-innspillingen.

– Jeg vil beskrive Natan som en kreativ og omsorgsfull sjel. Han er så dyktig på alt han gjør, men selektiv på hvem han spanderer tid med. Jeg vil kalle meg selv en ekstrovert og han en introvert, men motsetninger tiltrekker hverandre, er det ikke det de sier?

Dagurs takker kjæresten for at hun var tålmodig med ham.

– Jeg er bare heldig at hun holdt ut så lenge, siden jeg har vært veldig lukket på grunn av tidligere hendelser i mine forhold. Tidligere har jeg åpnet meg for mye, og det har såret meg til slutt. Så jeg var lenge veldig lukket mens vi ble bedre kjent. Nå har vi det veldig bra og er nyforelsket. Den følelsen er, som de fleste vet, ubeskrivelig god.

Han har kun lovord å si om den utkårede:

– Amanda er en godhjertet, omtenksom, morsom, vanvittig pen, smart og jordnær jente, som jeg er veldig heldig som har fått en sjanse til å bli kjent med.