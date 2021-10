Royane røk ut av Skal vi danse lørdag kveld etter å ha havnet i duell med Vinni.

– Du er den beste danseren av dem alle, sa Vinni til Royane da det ble kjent at han gikk videre og ikke henne.

Tårene trillet, selv om det ikke var helt uventet at dette kunne skje. Royane Harkati har havnet i tre dueller, men denne gangen gikk det ikke hennes vei. Videre takket hun dansepartneren Ole Thomas Hansen.

– Jeg er så glad for at jeg har fått Ole Thomas, og at han har vært en del av denne reisen.

De siste ukene har romanseryktene svirret rundt Royane og Ole Thomas, og spesielt etter at de kysset på parketten forrige uke.

Selv om danseparet ikke vil bekrefte noe mer enn vennskap, er det hvert fall ingen tvil om at de har et godt forhold til hverandre.

– Jeg har blitt veldig glad i henne. Dette er ikke slutten, forteller Ole Thomas til TV 2.

Simon og Magnus imponerte

Ukens tema i «Skal vi danse» var «kampkveld», og i den forbindelse kom fem tidligere deltakere fra danseprogrammet tilbake på parketten.

Her gjør hun en poengtabbe!

Youtuber Victor Sotberg, artist Raylee Kristiansen og svømmer Alexander Hetland var blant kjendisene som var å se på dansegulvet lørdag kveld.

Det ble en pangstart da Simon Nitsche, sammen med dansepartner Helene Spilling og kjendisgjest Alexander Hetland, fikk full pott fra dommerne!

– Så sexy, sa Morten Hegseth som var i begeistring over dansen.

Proffdanser Helene Spilling fikk også mye skryt for koreografien.

Men de var ikke alene om å få full pott. Magnus Moan, som tok med seg tre minuspoeng fra forrige uke, hentet seg inn igjen og fikk hele 30 poeng i kveld. Dommerne elsket det! Han stakk også av med fem ekstra poeng etter fellesdansen.

Et forrykende show levert av de fem parene

Se resten av dansene her:

Eksplosiv start på kvelden: – Så sexy!

Simon & Helene danset med tidligere vinner av Skal vi danse (2019), Aleksander Hetland. De danser en Paso Doble til Eye Of The Tiger av Survivor.

Leverte en energisk dans

Vinni og Rikke danset med tidligere deltaker, Victor Sotberg. De danser en Jive til Runaway Baby av Bruno Mars.

Showet på parketten!

Siri og Tarjei danset med tidligere vinner av Skal vi danse (2015), Adelén Rusillo Steen. De skal danse en Cha Cha Cha til Levels av Avicii.

10 + 10 + 10: – Du er «on fire»

Magnus og Ewa danset med tidligere finalist (2016), Raylee Kristiansen. De skal danse en salsa til Waka Waka av Shakira.

Royane fortsatte å imponere på dansegulvet

Royane og Ole Thomas danset med tidligere finalist, Cenquiz Al (2017). De danset Paso Doble til Game Of Survival av Ruelle.