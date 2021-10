Salah begeistrer Solskjær: - Han er i fyr og flamme for øyeblikket

På Merseyside omtales han som «den egyptiske kongen» og denne sesongen har Mohamed Salah bevist hvorfor. På elleve kamper i alle turneringer har 29-åringen bidratt med vanvittige tolv scoringer og fire målgivende pasninger.

– Spillere som det kommer ikke så ofte, så vi må nyte det når man følger dem på avstand. Ikke på søndag, det er for nære for meg. Vi må gjøre en god jobb, men ikke bare mot ham. Jeg er en stor beundrer av den frontrioen de har hatt i mange år nå. Det er spillere man må fokusere på og man være på i 95 minutter for å holde nullen, sier Ole Gunnar Solskjær.

Men selv om kristiansunderen snakker varmt om Liverpools lynving, er han klar på at verdens beste spiller - han spiller i Manchester United.

– Jeg vil alltid støtte opp Cristiano, uansett hvilken turnering det er snakk om. Han er unik og målformen hans er fantastisk. Med det sagt, Salah er i fyr og flamme for øyeblikket. Man ser noen av de målene han scorer. Vi vet vi må være på vårt beste for å forsvare oss mot ham, innrømmer 48-åringen.

– Starten på noe stort

Skal Manchester United håndtere Salah og resten av Liverpools offensive er det i alle fall liten tvil om at det defensive må strammes inn. De siste 20 kampene har gitt de røde djevlene 31 baklengsmål. At det tallet ikke er høyere skyldes i stor grad en David de Gea i storform.

– David er der oppe (blant de beste), det er helt sikkert. Vi spiller mot en på søndag også, Alisson, som er en av de beste. Jeg har sett hvor fokusert David har vært siden han kom inn tidlig i sommer. Han er en fryd å jobbe med og keepere som det henter fram store redninger som vinner kamper. Det gjorde han mot Villarreal og Atalanta. Han har spilt veldig, veldig bra, sier Solskjær, som er klar på at hans mannskap må bli bedre defensivt.

– Vi har et lag som vet at vi må fortsette å utvikle og forbedre oss. Det har vært mye snakk om mangelen på rene bur for oss og det er viktig, at vi er solide og vanskelige å spille mot, sier han.

Skuffer reporteren med svar om Manchester-været

Nå håper Manchester United-sjefen at snuoperasjonen mot Atalanta onsdag kan være starten på noe stort.

– Jeg så et lag som ga alt for hverandre i første omgang, men vi trengte kanskje pausen mot Atalanta for å få inn litt mer tro på det vi gjør. Forhåpentligvis er det slutten på en dårlig periode. Lag går alltid gjennom dårlige perioder, men gode lag holder sammen. Vi håper at det var starten på noe stort. Fokuset og målbevisstheten blant guttene har vært veldig bra siden tapet mot Leicester, sier Solskjær.

Bruce får støtte

En av de som imidlertid ikke trenger å fokusere på en ny Premier League-runde er Steve Bruce. Bruce og Newcastle ble enige om å avslutte arbeidsforholdet tidligere denne uken, etter det som har vært noen vanskelige år for 60-åringen.

– Da jeg kom til Newcastle, trodde jeg at jeg kunne klare alt som ble kastet i min retning, men det har vært veldig, veldig tøft, sa Bruce i et intervju med The Daily Telegraph etter at Newcastle-oppholdet var over. Han beskrev videre sine følelser på denne måten:

– Å aldri virkelig være ønsket, føle at folk ville at jeg skulle mislykkes, å lese om folk som stadig sa at jeg ville mislykkes, at jeg var ubrukelig, bortkastet tid, et dumt og taktisk udugelig kålhode eller hva som helst. Og det var fra dag én!

Nå får han støtte fra sin tidligere manager-kolleger.

– Jeg føler virkelig med Steve om det skjedde. Jeg tror at en av de viktigste egenskapene for en manager i moderne fotball er å ikke la kritikken komme for nær deg. Eller så kan man ignorere den, det er det jeg gjør. Jeg har aldri følt det sånn som Bruce føler det nå. Verden er sånn, alle kan si det de vil. Det går fint for meg, fordi jeg leser det ikke, men om man leser det kan det såre, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp.

På fredagens pressekonferanse ble også Ole Gunnar Solskjær spurt om hvordan det er å stå i all kritikken og hetsen manageryrket tidvis fører med seg.

– Vi har alle våre egne måter å håndterte kritikk på. Vi er i høyprofilerte posisjoner og man får alltid gode og dårlige kommentarer. Man kan ikke la seg påvirke for mye. Det påvirker kanskje andre rundt deg mer enn deg selv, noe som kommer tilbake på en selv. Men vi er profiler og prestasjonene er ikke alltid veldig dårlige eller veldig gode, men resultatet bestemmer narrativet, sier Solskjær, før han legger til:

– Jeg nyter å være manager og jeg nyter dette livet. Jeg tror ikke noen av oss ville ha hatt dette yrket om vi ikke tror på oss selv, er sterke mentalt og elsker det vi gjør.