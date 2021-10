Ford Ranger er Norges og Europas mest solgte pickup så langt i år.

For å befeste posisjonen ytterligere, har Ford lansert fire spesialutgaver av bilen.

Det nye og større utvalget inkluderer nå Ranger Raptor Special Edition, Ranger Stormtrak, Wolftrak og MS-RT – modellen som er inspirert av M-Sport Ford World Rally Team.

Spesialutgavene er utstyrt med forskjellige varianter av Fords 2-liters dieselmotor, de har firehjulstrekk og har fått mer utstyr, oppgradert interiør og stylingdetaljer.

Raptor Special Edition bygges i et begrenset antall. Den kommer i de tre lakkfargene Performance Blue, Conquer Grey og Frozen White. Sammen med disse får du svarte, matte racingstriper med rød kontrastfarge på panseret, taket og på bakluken.

I tillegg til racingstripene har også tauekrokene blitt røde mens hjulbuene, front- og bakstøtfanger, dørhåndtak og signatur Ford-grillen, har finish i matt svart.

Special Edition bygges i begrenset antall og skal skille seg ut på veien (og i terrenget).

Takle tøft terreng

På innsiden er det røde sømmer i ratt, rundt instrumentpanelet og i dørene. Skinnsetene er designet for å være komfortable samtidig som de skal gi støtte i tøft terreng.

Under panseret sitter en biturbo-versjon av dieselmotoren på 213 hestekrefter med et dreiemoment på hele 500 Nm. Kreftene fordeles gjennom en 10-trinns automatgirkasse. Hjulopphenget er spesielt utformet for å takle tøft terreng i høy hastighet.

Den nye spesialutgaven koster fra 748.625 kroner.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Slik ser det ut inne i Stormtrak. De fleste pickupene har fått en god dose personbilfaktor de siste årene.

Eksklusive dekaler

Ranger Stormtrak bygger på Wildtrak-serien, men kommer med flere komfortfunksjoner og designdetaljer. Bilen er tilgjengelig som både Double Cab og Rap Cab.

Lakkfargen Rapid Red er unik for Stormtrak. Den tøffe fremtoningen blir ytterligere forsterket av eksklusive dekaler på panseret og på siden av bilen. Foruten Fords nye elektriske rulledeksel, er lasteskiller og LED-hovedlys standard på Stormtrak.

Innvendig er det her spesialtilpassede skinnseter med brodert Stormtrak-logo. I hele kupeen er de mørke interiørflatene i kombinasjon med røde sømmer gjennomført på en måte som skal speile den nye pickupvariantens tøffe eksteriør.

Ranger Stormtrak koster fra 579.325 kroner.

Ranger Wolftrak er ment å være versjonen for de som vil ha en ekte arbeidshest.

Ujålete variant

Ranger Wolftrak er på sin side utviklet for kunder som vil ha en skikkelig arbeidshest og en tøff, ujålete pickup. Den er basert på Ranger XLT-serien og har motor på 170 hestekrefter. Wolftrak leveres med 10-trinns automatgirkasse eller 6-trinns manuell girkasse.

Et firehjulstrekksystem som kan skiftes til bakhjulstrekk mens du kjører, elektronisk differensialsperre på bakhjulene og All-Terrain-dekk tilpasset terreng er standard på Wolftrak.

Nyttelasten er på ett tonn og maks tilhengervekt 3.500 kilo. 17-tommers svarte aluminiumsfelger, stigtrinn og mørke Wolftrak-merker er standard. Som tilvalg kan du også velge manuelt rulledeksel, eller Aeroklas rulledeksel i matt svart. En stor sportsbøyle kan brukes til feste av last og annet utstyr.

Inne i kupeen er det Wolftrak-logoer, svarte dørlister og et matt svart instrumentpanel.

Prismessig starter Wolftrak på 502.425 kroner.

MS-RT er basert på Wildtrak og er nest dyrest av de nye spesialmodellene.

Kledd med skinn

Ranger MS-RT er utviklet med utgangspunkt i Ranger Wildtrak. Det betyr at den har mer enn et tonn nyttelastkapasitet og kan fås både som Rap Cab og Double Cab.

Eksteriøret inkluderer håndbygget front med karbondetaljer rundt både grillen og tåkelys. 20 tommers OZ Racing aluminimumsfelger, MS-RT sideskjørt og karbon-detaljer på sidespeilene gir pickupen en sporty fremtoning.

Innvendig er den kledd med skinn og har oransje kontrastsømmer. Stemningsbelysning og oppvarmede forseter er også på plass.

Koble på tilhenger

Fords SYNC 3 infotainmentsystem styres fra den 8-tommers store berøringsskjermen. Herfra kan også ryggekamera hjelpe deg når du skal parkere eller til å treffe presist når du rygger inntil kula for å koble på tilhengeren.

Motoren i Ranger MS-RT har 213 hestekrefter. Her har du inntil 500 Nm dreiemoment, en nyttelastkapasitet over ett tonn og kan trekke inntil 3,5 tonn. Ranger MS-RT koster fra 724.325 kroner.

