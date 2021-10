Støre ga klarsignal – nå skal Justisdepartementet vurdere saken på nytt

Den ferske statsråden har nylig gått fra jobben som daglig leder og styremedlem i det familieeide møbelselskapet Vestre, til fordel for politikken. Men han skal fortsatt eie 70 prosent av aksjene i selskapet som i fjor omsatte for over 200 millioner kroner.

– Jeg er veldig opptatt av å ha hundre prosent tillit i den jobben jeg skal gjøre som næringsminster, sier Vestre til TV 2.

Næringsministeren har nå bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre en habilitetsvurdering. De har ikke konkludert enda.

OMVISNING: Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte familiebedriften til Vestre i sommer. Her ser de på en modell av møbelfabrikken som skal bygges på Magnor i Eidskog. Foto: Vidar Ruud/NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt til TV 2 at han gjorde grundige vurderinger før Vestre ble utnevnt som statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

– De fant at det ikke forelå spesiell risiko for interessekonflikter, sier Vestre.

Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg ved Statsministerens kontor.

«SMK gjorde imidlertid en foreløpig intern vurdering av spørsmålet og fant at eierskapet potensielt bare ville kunne ha betydning for en svært begrenset del av oppgavene som næringsminister, men at han umiddelbart etter tiltredelse burde gjøre en vurdering av behovet for settestatsråd», skriver Hertzberg i en e-post til TV 2.

Ba om ny vurdering

Selv om Støre sammen med Statsministerens kontor (SMK) allerede hadde vurdert Vestres habilitet, har også statsråden selv bedt om en gjennomgang.

– Noe av det jeg selv tok initiativ til da jeg tiltrådte var å be mitt eget departement om å gjøre samme vurdering.

Ifølge Vestre er Nærings- og fiskeridepartementets vurdering, i likhet med SMK, at det ikke foreligger spesiell risiko for verken interessekonflikter eller inhabilitet.

– Finnes det noen som helst risiko?

– En habilitetsvurdering skal først og fremst gjøres i det konkrete eksempelet. Det er da den vurderingen skal gjøres.

Mottok millionbeløp

Som næringsminister er Jan Christian Vestre øverste sjef for Innovasjon Norge. De ga familiebedriften hans 27 millioner kroner i statlige støtteordninger i 2020.

Statsråden mener likevel ikke dette er problematisk fordi departementet ikke håndterer søknadene som går til innovasjonsselskapet.

– Vi kan ikke instruere Innovasjon Norge, vi kan heller ikke gjøre om på Innovasjon Norge sine vedtak.

Vestre understreker at dersom det skulle komme en helt konkret sak hvor familieselskapet er i dialog med Næringsdepartementet, vil han be om en settestatsråd.

– Jeg kan garantere at jeg vil ha et årvåkent blikk på de sakene, dersom de eventuelt skulle komme.