Nøkkelspiller kan miste Liverpol-kampen

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk seg en real opptur da de snudde 0-2 til 3-2 mot Atalanta onsdag. Nå venter imidlertid en ny, knalltøff oppgave: Liverpool på Old Trafford.

– Med historien og alle trofeene laget har vunnet, så er det en massiv kamp. Jeg sier det alltid, hver gang en Manchester United-spiller gis det privilegiet og æren av å gå ut på den banen mot Liverpool, så gir man alt man har. Det er en massiv kamp, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Men selv om gleden var stor etter seieren mot Atalanta onsdag, har det også kommet noen bekymringer i kjølvannet av den viktige Champions League-seieren.

– Kamper som onsdag kommer alltid til å føre med seg noen smeller og blåmerker, og vi har to eller tre som kjenner litt på det. Vi gir dem tid og jeg håper jeg kan velge fra en full tropp. Bruno er blant dem som kan være tvilsomme, men han gjør alt han kan for å bli klar, opplyser Solskjær.

Bruno Fernandes. Foto: Rui Vieira

Stor forskjell

En annen ripe i lakken er at midtbanemannen Fred også er usikker.

– Fred er en veldig god spiller. Han spiller fast på Brasil, noe som beviser kvaliteten. Han har en eksepsjonell personlighet og holdning til fotballen. For øyeblikket kan jeg ikke si om han blir klar eller ikke, men han gjør det han kan for å være der for oss. Han er skarp, han takler, han er aldri redd. Utviklingene han har hatt mens jeg har vært her har vært flott å følge med på, sier nordmannen.

De potensielle fraværene kommer naturligvis på et svært ubeleilig tidspunkt for Solskjær. Forskjellen på en seier og et nederlag vil være svært stor for 48-åringens mannskap søndag. Vinner United vil de være ett poeng bak Liverpool, mens et tap vil bringe avstanden opp til sju poeng.

– Hver gang man spiller for Manchester United spiller man for tre poeng. Selvfølgelig, å være sju poeng bak er en stor avstand, mens ett poeng er nære. Men vi er så tidlig i sesongen. Alle kampene betyr like mye. Vi så forrige sesong at alle lag går igjennom dårlige perioder, og så tidlig kan man ikke snakke om tittelen, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Vi jakter dem. Liverpool er et av de lagene vi prøver å ta igjen. De siste fire årene har vi hatt for mange poeng å ta igjen, selv om vi havnet foran forrige sesong, kanskje på grunn av de hadde uflaks med skader. Vi vet at vi må forbedre oss for å kommet på det nivået de har vært på de siste fire årene.

Ikke enig i kritikken

Et punkt som nok bekymrer flere er Manchester Uniteds defensive statistikk. På de siste 20 kampene i alle turneringer har de røde djevlene kun holdt nullen én gang og sluppet inn 32 mål. Liverpool på sin side er det mestscorende laget i Premier League, med 22 scoringer på åtte kamper. Samtidig har de scoret utrolige 25 mål på sju bortekamper i alle turneringer.

– Man kan ikke gi dem sjanser. Vi ga Atalanta to sjanser og de scoret to. Liverpool vil gjøre det samme. I fotball så vil lag få sjanser, det er en del av spillet. Jeg er ikke enige med alle som sier vi var veldig dårlige og åpne mot Atalanta, de var veldig kliniske. Men det vil også Liverpool være. Vi kan ikke gi dem en centimeter i boksen, det er helt sikkert, sier Solskjær.

Forrige gang lagene møttes på Old Trafford vant Liverpool 4-2. Ole Gunnar Solskjær har fortsatt til gode å slå Liverpool i Premier League som Manchester United-sjef. Siden kristiansunderen tok over har lagene møttes fem ganger i ligasammenheng, noe som har gitt tre uavgjort og to tap for Solskjærs menn.

– En prestasjon må bestå av 90 pluss minutter av forsvar og angrep. Liverpool er i bra form og de har noen individuelle ferdigheter man nesten ikke kan forsvare seg mot. Vi må være kompakte, aggressive og være sterke mentalt. Det tar alt å få et resultatet mot de beste lagene, og Liverpool er et av de lagene. Det de har gjort de siste fire årene er noe vi kjemper for, og vi ønsker å passere dem. Det gjorde vi forrige sesong, da hadde de noen skader. Nå er de tilbake på sitt beste, sier United-sjefen.