Nordmenn rømmer huset før halloween: – Nesten litt komisk

31. oktober er det halloween, hvor tusenvis av barn skal ut i gatene for å samle inn godteri fra naboene.

Dagen er elsket av noen, og hatet av andre. Christine Drage (26) er i den første kategorien, og begynte å pynte huset allerede uker før selve dagen.

– Jeg synes halloween er kjempegøy. For oss betyr halloween noen uker hvor vi pynter med flaggermus og gresskar og alltid baker mye. Vi har en fem år gammel datter, så da blir alle slike feiringer ekstra kjekt, sier Drage, som bor sammen med mann (25), datter og hund i Åsane.

Christine laget kreativ halloween-snacks til en feiring med noen venner av datteren. Foto: @christinedrage

Hun setter pris på å kunne fylle hverdagen med noe annet enn det vanlige.

– Vi pynter for eksempel alltid mye til påske og jul, og halloween er for oss en fin ekstra ting å gjøre i en ellers kald og kjedelig høst. Det er fint med litt forandring i hverdagen, og det er gøy å ha noe å glede seg til, sier Drage.

Foto: @christinedrage

Rømmer huset

Glede seg til halloween er det imidlertid ikke alle som gjør. I en undersøkelse YouGov nylig har utført for Danske Bank svarer 40 prosent at de synes det er mye mas rundt halloween.

Hver fjerde nordmann har rømt huset fordi de ikke vil ha folk på døren.

– Tenk at nordmenn rømmer huset fordi de ikke ønsker at barna skal ringe på på Halloween. Det er nesten litt komisk, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Men halloween er blitt stort i Norge, og nordmenn bruker mye penger på feiringen. Ifølge undersøkelsen skal de som feirer halloween i snitt bruke nesten tusen kroner. At noen rømmer huset er nok et resultat av at de synes dette er overveldende, og ikke ønsker å delta i feiringen, sier Olsen.

Press

Nesten hver tredje person som er spurt i undersøkelsen svarer at de synes halloween er meningsløst. Samtidig svarer halvparten at de gjør mer ut av feiringen nå enn for ti år siden, så det er tydelig at feiringen splitter folket.

– Halloween er blitt såpass stort i Norge at det har kommet til et punkt der det for mange foreldre er vanskelig å styre unna. Barn og unge snakker om halloween flere uker i forveien, i barnehagen og på skolen. Dette er blitt en stor festdag, sier Olsen.

Hun tror mange mer eller mindre føler seg presset til å være med på feiringen på grunn av barna og ungdommen.

– Det krever både forberedelser i form av innkjøp og tid til pynting for dem som ønsker det. Halloween fører også med seg noen utgifter til både kostyme, pynt og godteri.

– Hyggelig hvis folk er hjemme

Christine Drage har forståelse for at ikke alle er like glade i feiringen som hun selv er.

Foto: @christinedrage

– Jeg tenker det er smak og behag. Min mor er for eksempel ikke så glad i høytiden, og synes det er en rar ting å feire. Men for oss handler det om å ha det gøy med barna, sier Drage.

Tidligere i år fikk 26-åringen påvist ME, og hun er mye sliten. Å pynte til halloween koster krefter, men det er samtidig noe som gir glede.

– Jeg kan skjønne at noen kjenner på et press om å delta, men for meg er det noe som gjør hverdagen litt mer gøy.

Familien kledde seg ut til en halloween-feiring sammen med noen av Freya Sols venner lørdag en drøy uke før den store dagen. Foto: @christinedrage

– Hva tenker du om at hver fjerde nordmann har rømt huset for å slippe besøk på halloween?

– Det er kanskje noen som ikke liker besøk, men det er jo litt trist med tanke på barna som synes det er gøy. Det er kjedelig hvis man går fra hus til hus og ingen er hjemme når man har planlagt dagen med kostyme, sier Drage, og fortsetter:

– Det er hyggelig hvis folk er hjemme og kanskje hvert fall kan gi en klementin. Det handler jo mye om at barna skal vise fram kostymet sitt.

Årets kostymer

På den store dagen skal datteren ut i nabolaget med venner for å gå knask eller knep – med pappa som ledsager.

– Det er en dag som skal være supergøy på en litt skremmende måte. Vi liker å se på barnefilmer som er litt skumle, for eksempel «The Nightmare Before Christmas», sier Drage.

Foto: @christinedrage

Kostymene ble kjøpt inn mange uker i forveien, og ble også testet ut på en barnefest på lørdag.

– Min mann er Stitch fra «Lilo & Stitch», jeg er Vaiana, datteren vår ville være katt, mens hunden vår er løve!

Kjøp brukt

Thea Olsen oppfordrer til å prøve å tenke langsiktig i forbindelse med halloween. Danske Banks undersøkelse viser at nærmere to av ti kaster mange av tingene de kjøper inn til halloween.

– Det er ikke bra. Innkjøpene du gjør av for eksempel pynt bør du kunne gjenbruke år etter år. Naturen har også mye vakkert å by på om høsten. Selv dekorerte jeg bordet til en barnebursdag forrige uke med knallrøde blader i vaser, sier Olsen.

Hun peker også på kostymer som en potensielt stor utgift.

– Barn og unge skyter fart i høyden, så kostymene må stort sett fornyes år etter år. Kjøp brukt eller bytt med venner, naboer og liknende, sier Olsen, og fortsetter:

– Finn.no har et hav av kostymer liggende ute. Per nå ligger det ute 2500 kostymer til en rimelig pris. Og for dem som har overskudd og en liten dose kreativitet, går det også an å lage egne kostymer. Selv er jeg oppvokst med hjemmelagde kostymer som pappa lagde, sier Olsen.