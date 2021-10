Politimann tok halsgrep på 24-åring i avhør – nå er han frikjent

Hendelsen, som TV 2 flere ganger har omtalt, fant sted i et avhørsrom på politihuset i Kristiansand den 19. november 2019.

Abdi, som i dag har blitt 26 år gammel, var siktet i en svært omfattende narkotikasak. Inne på avhørsrommet ba politimannen og hans kvinnelige kollega om at Abdi skrev ned brukernavnet til en Snapchat-konto.

Da brukernavnet var skrevet på lappen, fikk Abdi spørsmål om han hadde flere kontoer. Det hadde han, men han ønsket ikke å gi politiet verken brukernavn eller passord.

Midt oppi diskusjonen som oppstod, bestemte Abdi seg for å krølle sammen lappen der han hadde skrevet ned brukernavnet.

Da tok politimannen affære.

– Jeg var livredd

Videoen fra avhørsrommet viser at han, to og en halv time ut i avhøret, legger armen sin rundt halsen til Abdi og strammer til. Mens han holder grepet, legger han 24-åringen i bakken.

KRIMINELL: Svensk-somaliske Qadar Osman Abdi (26), her avbildet i Åna fengsel i fjor, ble utvist fra Storbritannia etter å ha sonet en dom for utpressing. Siden har han fortsatt med kriminaliteten. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Samtidig roper en kvinnelig politibetjent «håndjern!» og «ned!», mens hun og en annen politibetjent hjelper til med å få kontroll på 24-åringen. Abdi roper flere ganger at han ikke gjør motstand.

Abdi spør også gjentatte ganger om hva politimannen driver med og hvorfor han blir lagt i bakken.

Etter omkring 30 sekunder reiser de seg fra gulvet. Abdi er tydelig overrasket og sint for det som har skjedd. Han sier derfor at han ikke lenger vil la seg avhøre.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann, og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, har Abdi tidligere sagt til TV 2.

Les hele intervjuet med Abdi her.

To mot én

Noen uker etter avhøret ble politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt varslet om hendelsen. Da ble saken sendt til Spesialenheten for politisaker.

Etter noen måneders etterforskning ble det tatt ut tiltale. I februar i år ble politimannen, som i mellomtiden hadde pensjonert seg, dømt til 24 dager betinget fengsel i Kristiansand tingrett.

Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner, og en erstatning til Abdi på 15.000. Politimannen anket dommen.

For at en anke skal nektes fremmet til lagmannsretten, må tre dommere være enige om at en ny behandling ikke vil kunne føre til et annet resultat enn i tingretten.

Én av tre dommere mente at en ankebehandling ville være riktig, og dermed slapp anken igjennom. Saken var oppe for Agder lagmannsrett tidligere i oktober.

Nå er dommen fra lagmannsretten klar. Samtlige dommere mener at politimannen skal frifinnes.

Skuffet over kollega

Lagmannsretten mener, i motsetning til påtalemyndigheten og tingretten, at det ikke virker som politimannen har handlet i ren irritasjon.

Politimannen har forklart at han ikke visste at det var installert kameraer på avhørsrommet som allerede hadde fanget opp hva som stod på lappen.

Derfor mente han at arket med Snapchat-opplysningene var et svært viktig bevis som han var nødt til å sikre før det ble ødelagt.

Han tok ikke sjansen på at kollegaen hans husket brukernavnet etter at Abdi allerede hadde lest det opp og deretter stavet det på lydopptak.

Under rettssaken sa mannen at han var skuffet over sin kollega, som ikke sa ifra til ham om at det lappen var filmet, og at det dermed ikke var nødvendig å ta den med makt.

– Dette skulle aldri ha skjedd. Hvis bare N.N. (politikollegaen, journ.anm.) hadde gjort det hun skulle, så hadde jeg ikke sittet her, sa han i retten.

Abdi anker: – Skuffet

Tre av fem dommere mener at politimannen ikke engang feilvurderte situasjonen, men faktisk foretok en korrekt tjenestehandling ut fra de opplysningene han hadde på tidspunktet.

De to dommerne som mener han gjorde en feilvurdering, er likevel enige i at politimannens handlinger ikke er straffbare.

Politimannens forsvarer, advokat Carl Henning Leknesund, sier til TV 2 at hans klient er svært lettet, og at de mener lagmannsretten har kommet til en riktig avgjørelse.

Abdi har siden avhøret vært gjennom to runder i retten. Lagmannsretten ga ham en straff på ni år og seks måneder i fengsel for grov narkotikakriminalitet.

Abdis bistandsadvokat Morten Andreassen sier til TV 2 at hans klient er svært skuffet over lagmannsrettens frifinnelse, og at de vil anke dommen Høyesterett.

– Jeg tror det er tydelig for alle som har sett videoen at en sånn behandling som han ble utsatt for i avhør... sånn bør det ikke være, sier Andreassen.