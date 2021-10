Simon Nitsche og Aleksander Hetland: – Vi skal stå ganske avkledd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Når Skal vi danse-parene i kveld inntar parketten med en tidligere deltaker, blir det for én av trioene uten særlig klær på kroppen.

eHelgens «Skal vi danse» byr på ekstra mange kjendiser på dansegulvet, når hvert av parene får med seg én tidligere deltaker.

Sportsanker Simon Nitsche (29) er svært tilfreds med sin nye makker, som han uhemmet skryter opp i skyene.

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Ikke bare kommer han inn med egne dansesko og egne dansebukser, han løfta laget fra første minutt, slår Nitsche fast.

Vil løfte laget

Mannen han sikter til, er ingen ringere enn svømmeren Aleksander Hetland (38) som i 2019-sesongen gikk seirende ut av «Skal vi danse» sammen med Nadya Khamitskaya (38).

– Jeg håper jeg kan løfte laget på en eller annen måte. Jeg skal prøve å henge med. Jeg tror vi får det til, sier han.

For proffdanser Helene Spilling (25) er det ekstra gøye dager på jobb denne uka, hvor trioen øver på en paso doble.

– Jeg synes det går veldig bra. De har tatt koreografien raskt og begynner å bli veldig synkrone. Jeg tror det blir en veldig bra lørdag, sier hun lurt.

Lover lite klær

Spilling er spent på å skulle måle styrke opp mot gutta:

– Jeg tror det blir veldig kult. Vi skal ha en liten boksekamp hvor jeg føler jeg stiller litt svakt mot disse to. Jeg gleder meg til å se hvordan dette blir på parketten med lys og kostymer og alt, sier Spilling.

– Kostymer og kostymer, vi skal stå ganske avkledd, skyter dansepartner Nitsche inn.

Når God kveld Norge tar en telefon til Spilling lørdag formiddag, utdyper hun hva som er status på kostymefronten.

– Det har vært litt frem og tilbake om det blir baris eller singlet på gutta, og vi har faktisk ikke bestemt oss helt ennå.

– Hva håper du selv da?

– De er jo to flotte menn, så om de står i baris er det helt greit, ler Spilling.

Selv om det faktum at hun danser med to kjekke karer har fått mye oppmerksomhet, understreker hun at de i tillegg er svært dyktige.

Styrer fra sidelinja

– Hva skal man si. Jeg koser meg veldig. De er flotte og kjekke menn, det er de. Det som er enda bedre, er jo personligheten på begge to. De er ivrige på å lære. Og så har de veldig respekt for meg, det er det beste med hele opplegget, sier Spilling.

Med kun timer unna kveldens opptreden, nærmer en noe annerledes treningsuke seg slutten.

Spilling forteller at hun selv bare er med i omtrent 2/3 av selve nummeret, og at hun har fulgt mye av treningen fra sidelinja.

– Gutta har jobbet veldig hardt på egen hånd. Så sitter jeg på stolen og analyserer og kommer med tilbakemeldinger. Det har vært god kjemi i gruppa og bra samarbeid mellom alle tre, understreker hun.

Så gjenstår det å se om gutta står med eller uten singlet i kveldens program. Én ting er i alle fall sikkert:

– Vi skal starte showet. Jeg gleder meg masse, avslutter Spilling.