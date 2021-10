«Sinnasnekker'n» har nettopp anket millionsøksmål – nå risikerer han nok en gigantsmell

I september kom dommen: Otto Robsahm må betale seks millioner til sin tidligere forretningspartner. Kort tid etter at anken er levert, møter han i retten igjen. Samme person ber om ytterligere 323.500 kroner.

Otto Robsahm (53) møter den tidligere forretningspartneren Daniel Furnes (35) i et sivilt søksmål i Drammen Tingrett 25. oktober

Furnes saksøker Robsahm for tilbakebetaling av et lån på 323.500 kroner, fra tiden de eide selskapet Trust Technologies AS sammen.

God kveld Norge skal sitte i rettssalen og dekke rettsaken for TV2.no.

Gikk pengene til selskapet?

Robsahms advokat, Hugo R. Hansen i Elden advokatbyrå, mener på sin side at det ikke er snakk om et lån.

– Nå der gjelder den kommende saken mener vi at motparten ikke har et krav. Vi mener dette aldri var noe lån, sier han til God kveld Norge.

I sluttinnlegget skriver Hansen følgende om det påståtte lånet:

«Pengeoverføringene som danner grunnlag for saksøkers påstand om lån og tilbakebetaling i denne saken, stammer fra innlån som skulle dekke Selskapets driftsutgifter, herunder honorar/kostnadsdekning for Furnes og Robsahm. Beløpene som ble utbetalt var aldri ment som lån fra saksøker til saksøkte.»

Han viser også til en e-post Furunes sendte, hvor det blant annet står at «de pengene du og jeg har fått utbetalt skal vi aldri betale tilbake […]»

OVERSIKT: I sluttinnlegget har Blomsø laget en oversikt over hva klienten mener ble gitt som lån. Foto: Skjermdump

Ble merket med «lån»

Furnes' advokat, Trond Ivan Blomsø i advokatfirmaet Aga, har følgende å si om mailen:

– Den e-posten du refererer til, mener min klient viser til andre utbetalinger som både min klient og motparten har mottatt fra andre, sier han til God kveld Norge.

Blomsø sier at klienten mener pengeoverføringene på 323.500 kroner gikk til privat bruk.

– Min klient mener at det foreligger et låneforhold da hver utbetaling til motparten er merket med benevnelsen «lån».

I sluttinnlegget skriver Blomsø at dersom Robsahm mente det ikke var et lån, burde han ha protestert da han så denne benevnelsen i nettbanken.

Ikke første søksmål

I august kom det første søksmålet mot Robsahm. Den gang saksøkte Furnes selskapet Team Otto AS, som Robsahm og kona eier sammen. Denne gangen saksøker han Robsahm som privatperson.

Den forrige rettssaken, som fant sted i Salten og Lofoten tingrett, endte med at Team Otto AS ble dømt til å betale seks millioner kroner til den tidligere foretningspartneren.

Kravet kom som følge av at Robsahm skulle kjøpe ut Furnes av Trust Technologies AS. I etterkant ønsket Robsahm å heve kjøpet, fordi han hevdet at Furnes holdt tilbake informasjon om selskapet før han kjøpte Furnes’ aksjer.

Furnes' advokat mente at Robsahm ble informert om alle relevante opplysninger om selskapet, og fikk mehold i retten.

Robsahms advokat forteller til God kveld Norge at de har sendt inn en anke.