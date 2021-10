Har slitt med smerter siden mars: – Prøver å holde det i sjakk

Lørdag vender Casper Ruud og hans team snuten mot Wien i Østerrike. Der skal han delta i Erste Bank Open, som er en ATP500-turnering. Det blir en av de aller siste turneringene Ruud spiller i 2021.

Som TV 2 skrev tidligere fredag, er Casper Ruud en av de på topp 20 på ATP-rangeringen med flest kamper i 2021. Med sine 61 kamper er han i skrivende stund bak Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev og Cameron Norrie i antall kamper dette kalenderåret.

Ruud sa selv til TV 2 at det har tatt på både på kropp og sinn. I tillegg viser det seg at 22-åringen fra Snarøya også har hatt plager med høyre håndledd.

– Jeg fikk en trøkk i håndleddet i mars i år. Det er noe jeg har tenkt litt på i hele år egentlig. Etter trøkken jeg fikk så har det vært helt fint i noen uker og så har det kommet litt tilbake her og der. Men det er sånn det er. Man kjenner det alltid litt her og der, men så lenge man klarer å holde det i sjakk, går det fint. Det viktigste er å ha kontroll på det, sier Ruud til TV 2.

Skaden i håndleddet førte til at han måtte trekke seg før kvartfinalen i Acapulco hvor han egentlig skulle møte den tyske tennisstjernen Alexander Zverev.

Den samme trøkken gjorde også at han trakk seg fra Masters-turneringen i Roma i mai.

Ruud har imidlertid klart å holde smertene i håndleddet i sjakk i en lengre periode. Ulike øvelser før treningsøkter er noe som har bidratt til det. Da TV 2 møtte den norske tennisstjernen i Oslo Tennisarena onsdag denne uken, gjennomførte han ulike øvelser sammen med sin fysioterapeut Alexander Brun.

Han poengterer til TV 2 at håndleddet ikke er et problem for øyeblikket, men at det er noe de hele tiden holder øye med slik at det ikke skal utvikle seg til å bli et problem. Der er de i god rute, ifølge Brun.

– Et år jeg aldri kommer til å glemme

– Slike mindre irritasjoner kan vi i perioder ha flere av, og ikke kun håndleddet. Men det er en del av hverdagen på dette nivået. For å være på topp og unngå at disse irritasjonene utvikler seg til en skade, jobber vi daglig med disse områdene og har tett dialog med Casper for å følge utviklingen, sier Brun til TV 2.

Han presiserer at det for håndleddets del innebærer å se til at leddene beveger seg godt, samt at muskler og sener rundt er sterke og ikke overbelastet.