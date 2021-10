Haaland skadet igjen – ute i flere uker

Saken oppdateres!

Dortmund-trener Marco Rose bekrefter på en pressekonferanse fredag at Erling Braut Haaland er skadet igjen.

– Haaland var langt nede på torsdag. Han var så glad for å være tilbake og følte seg veldig bra etter Mainz-kampen, sier Rose.

Denne gang handler det om en hofteskade. Rose forteller at skaden vil sette Haaland ut av spill i noen uker. Skaden skal ha kommet i Champions League-kampen mot Ajax i midtuken.

– Nå er tid for rehabilitering. Jeg kommer tilbake sterkere enn før!, skriver Haaland selv på Instagram.

Hvor mange uker det er snakk om, er foreløpig usikkert, men det gjør at VM-kvalikkampene mot Latvia 13. november og Nederland 16. november står i fare for Haaland.

– På kort sikt er det dumt at han sannsynligvis mister landskampene. Håpet var at han skulle bli klar til å ryste Nederland og Van Dijk nok en kamp. Vi får håpe han blir klar, men et par uker uten kamp er ikke optimalt. Så spørs det om de tar noen sjanser inn mot disse landskampene. Klubbene er de viktigste, for de betaler lønna. Vi får håpe han blir frisk nok til å bidra i landskampene, om ikke annet som en mann å hive innpå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Noen er mer skadet enn andre. Jeg tror ikke det kommer til å skje med Braut Haaland, for han er ekstrem til å utvikle kroppen sin, trene skadeforebyggende og spise riktig. Dette kan bare være utur. Han kan ha en kropp og muskulatur som kan være sårbar for skader, men jeg tror han kommer til å ha en karriere uten for mange skader. Jeg tror Dortmund ikke ønsker å drive rovdrift på ham. Jeg synes det er positivt at de er forsiktige med ham og gir ham hvile ved den minste kjenning, fortsetter Mathisen.

Haaland var også ute med skade forrige landslagssamling i kampene mot Tyrkia og Montenegro.

Moi må operere

Tidligere fredag kunne TV 2 fortelle at Mohamed Elyounoussi må opereres etter en stygg tommelskade han pådro seg under Montenegro-kampen. De kommende landslagskampene står også i fare for Southampton-spilleren.

– Hvor svekket er Norge dersom Haaland og Moi ikke kan spille?

– Det er våre to viktigste offensive spillere ved siden av Martin Ødegaard. Det er en kjempesvekkelse. Moi har vært den beste de siste landskampene. Braut Haaland har ferdigheter ingen av de andre norske spillerne har, sier Mathisen.