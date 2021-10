Det perfekte forbildet

Vi snakker mye om at idrettsutøvere skal være gode forbilder. Men hva som skal til for å bli et godt forbilde er langt mer komplisert enn å bare levere solide idrettsprestasjoner. De idrettsutøverne som virkelig vinner nordmenns hjerter skal gjerne ha noe mer ved seg.

Mina Finstad Berg er Sportskommentator for TV 2. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Misforstå meg rett, det hjelper å være god. Og det hjelper definitivt å være best. Men i dag stilles det også krav til utøvernes verdier og personlighet hvis du virkelig skal nå hjem til de norske seerne. Vi er bortskjemt med et vell av utøvere som presterer i en rekke ulike idretter, derfor handler det ikke lenger bare om hva du har i beina og armene. Det handler også om hva du har mellom øra.

De siste årene har vi sett at det stilles stadig høyere krav til idrettsutøvernes evne til å reflektere over alt fra sin egen rolle i samfunnet til menneskerettighetsbrudd i regimer som arrangerer mesterskap og fluorens effekt på miljøet. Du slipper ikke lenger unna med “ingen kommentar” så fort spørsmålene dreier seg mer over på samfunnsspørsmål enn idrett.



Vi forventer at idrettens forbilder skal kunne svare godt for seg også når det handler om andre ting enn 4-3-3 og taktiske disposisjoner på femmila.

Et godt eksempel på akkurat dette er Maren Lundby. Hopperen har hatt en mildt sagt turbulent høst. Hun nådde ikke opp på topp ti denne gangen, men hun er en av dem som veldig ofte trekkes frem som et viktig forbilde.



Maren Lundby. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hennes status som forbilde blir på ingen måte svekket av at hun nå velger å stå over vinterens OL. Lundby har høstet lovord fra et samlet idretts-Norge etter at hun valgte å fortelle åpent om problemene sine. Hun våger å være sårbar og snakke høyt om de utfordringene hun har stått overfor. For mange er det vel så viktig som prestasjonene i bakken.

At hun lenge også har vært en forkjemper for likestilling i idretten og at hun har tatt kampen mot de høye herrer i den internasjonale skiidretten gjør at hun er er godt likt også blant dem som ikke bryr seg nevneverdig om hopp. Vi liker utøvere som taler makten midt imot. Maren Lundby er et viktig forbilde for mange, selv om hun ikke kommer til å hente hjem en eneste medaljer fra Beijing.

Det kommer ikke som noen overraskelse at det er Karsten Warholm som er landets mest populære idrettsutøver.



Han har levert verdens beste friidrettsprestasjon i 2021. Gullet i Tokyo var så suverent, en maktdemonstrasjon av de sjeldne. Det er et løp det kommer til å gå gjetord om i årevis.



Men Warholms popularitet handler ikke bare om at hans evne til å løpe fort og forsere hekker. Det handler også om at han er så utrolig lett å like. Han er jovial, blid, morsom, byr på seg selv, har sunne verdier og tropper opp hos kongen ikledd shorts. En verdensener som er så lite selvhøytidelig går rett hjem i norske TV-stuer. Forholdet mellom han og trener Leif Olav Alnes er godt dokumentert og de utfyller hverandre utrolig godt, også i TV-ruta. De er en duo det norske folket har trykket til sitt bryst.

Birgit Skarstein har mange av de samme egenskapene som Warholm. Hun er ikke bare i stand til å vinne medaljer, hun vinner også hjertene til folk. Parautøvere og paraidretten får ofte altfor lite oppmerksomhet, men Skarstein er et unntak.

Skarstein har bygd seg opp et renomme som en hardtarbeidende, modig utøver med solide verdier og et smittende engasjement. Hun har gjort det til en vane å sprenge grenser. Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser både for sine idrettsprestasjoner og for sitt sosiale engasjement. Det er ingen tvil om at hun har blitt et av idrettens viktigste forbilder.

Skarstein er med på å endre folks syn på mennesker med funksjonsnedsettelser. Der ligger mye av kraften i den posisjonen hun har fått.



Altfor ofte opplever mennesker med funksjonsnedsettelser at samfunnet kun ser begrensningene deres, og ikke ressursene, drømmene og styrkene de har. Mange forteller hvor frustrerende det er å bli redusert til en diagnose eller en funksjonsnedsettelse. Folk ser bare rullestolen, ikke hele mennesket. Skarstein tvinger oss til å løfte blikket. Hun har gang på gang vist at hun er en kapasitet av de sjeldne. Det gjelder også veldig mange andre mennesker med funksjonsnedsettelser. Forhåpentligvis kan Skarsteins suksess bidra til at vi som samfunn blir flinkere til å se dette. Eksempelets makt er stor.

Skarstein er det perfekte forbildet i den moderne idretten. Hun er best når det gjelder og har levert prestasjoner i verdenstoppen i ikke bare én, men to idretter. Samtidig har hun et sterkt sosialt engasjement, har meningers mot og representerer en gruppe utøvere som ofte har blitt marginalisert. Det er vanskelig å se for seg et forbilde som bedre representerer den norske idrettsbevegelsen på sitt beste.