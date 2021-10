De beskrives som lykkelige, livsglade og aktive mennesker.

Gunnar Erling Sauve (75) og Liv Berit Borge (75) fant kjærligheten i voksen alder. De var kjærester i ni år – til slutt også forlovet.

Onsdag for to uker siden var de hjemme i Hyttegata, veien som går fra vest til øst på Kongsberg og som strekker seg over brua der Numedalslågen renner.

Skjøt politimann

Mindre enn 500 meter fra leiligheten deres bor Espen Andersen Bråthen (38). En gang utpå kvelden forlot Bråthen leiligheten sin utstyrt med pil og bue.

Umiddelbart begynte han å skyte mot forbipasserende på gata.

Han skjøt og skjøt hele veien til Coop Extra-butikken i Myntgata, omtrent 300 meter fra boligen til Sauve og Borge. Her inne skjøt han mot flere personer. Minst to ble truffet.

TILBAKE: Politimannen Rigoberto Villarroel (48) og hans fem år gamle datter stod begge ansikt til ansikt med gjerningsmannen. Foto: Lars Nyland / TV 2

En av dem var politimannen Rigoberto Villorreal (48), som ikke var på jobb. Pilen gikk ni centimeter inn i skulderen hans.

Tilfeldige ofre

Også den uniformerte politipatruljen som kom til stedet etter kort tid, ble beskutt.

Mens de ventet på en tredje betjent med verneutstyr, gikk Bråthen ut en nødutgang som ikke var sikret. Derfra er det bare noen få hundre meter ned til Hyttegata.

UBEVOKTET: Espen Andersen Bråthen (38) tok seg ut denne nødutgangen uten at politiet fikk det med seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Der gikk Bråthen fra hus til hus og drepte Hanne Merethe Englund (56), Andréa Meyer (52), Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge og Gunnar Erling Sauve med stikkvåpen.

DREPT: I samråd med deres pårørende har politiet gitt ut bilder av Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75), Andrea Meyer (52), Hanne Merethe Englund (56) og Gunnar Erling Sauve (75). Foto: Privat

I flere av husene brøt han seg inn.

– De fornærmede virker å være helt tilfeldig utvalgt. Det innebærer også at disse handlingene har kommet overraskende på dem, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2.

– Elsket hverandre høyt

Et bilde på hvor brått og brutalt alt skjedde, finnes på et bord i boligen til Sauve og Borge. Paret som møttes i voksen alder og ble pensjonister sammen. De hadde store planer.

På bordet ligger to pass og en rød mappe med reisedokumenter.

LIGGER IGJEN: Liv Berit Borge og Gunnar Erling Sauve hadde planlagt en ferie de aldri fikk oppleve. Bildet brukes med tillatelse fra deres etterlatte. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge et minneord som barna deres har sendt til norske medier, skulle de reise på elvecruise på Duero i Spania den 15. oktober – to dager etter at de ble drept.

– De var omgitt av venner og familie, og de hadde alltid avtaler, hyggelige aktiviteter eller reiser foran seg, skriver barna i minneordet.

Passene var godt brukt, for paret hadde reist mye sammen, nesten jorden rundt. Turene gikk til Russland, Kina, Sør-Amerika og Tobago.

– De koste seg virkelig med å være på tur, treffe nye mennesker og ved å være i hverandres selskap. Dette var et par som elsket hverandre høyt og var svært romantiske. Liv og Gunnar gjorde hverandre gladere enn de hadde vært på lenge. De passet sammen, skriver barna.

Avventer konklusjon

Kort tid etter pågripelsen ble Bråthen overført fra varetekt til sykehus. Det er besluttet å gjennomføre en full judisiell observasjon av 38-åringen.

Hensikten med dette er å finne ut om han kan straffes for sine handlinger, eller om han var utilrengelig på gjerningstidspunktet. Svaret på dette vil foreligge etter nyttår.

Her slår politiet til mens Bråthen flykter ut bakveien

Politiet vet fortsatt ikke hvor mange lovbrudd Bråthen kommer til å bli siktet for, men de utelukker ikke at det kan komme siktelser som gjelder både trusler, frihetsberøvelse, vold og drapsforsøk.

Hypotesen om at motivet for at drapene var en terrorhandling er svekket. De tror at bakgrunnen er sykdom.

Politiet har snakket med rundt 200 personer i forbindelse med saken. 90 av dem er formelt avhørt som vitner, og elleve er formelt avhørt som fornærmet.

Espen Andersen Bråthen har knyttet seg til handlingene, men har ikke erkjent straffskyld. Dette knytter seg til spørsmålet om tilregnelighet.