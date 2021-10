Regjeringen innfører nye innreiseregler – Kypros og København blir røde

Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene ved innreise fra Grønland, Sveits, regionene Satakunta SVD og Vasa SVD i Finland, Västerbotten i Sverige og Sørlige egeiske øyer i Hellas.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding fredag.

Bakgrunnen for vurderingen er en oppdatert faglig vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) av smittenivået.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra.

TV 2 retter: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det innføres innreisekarantene for Ungarn, Norrbotten i Sverige og tre regioner i Finland. Dette er feil. Det var allerede innreisekarantene for disse områdene. Rettelsen ble gjort 13.10.