Elyounoussis lagkamerater skjønte ingenting: «Helt sykt. Hva er dette for noe?»

Det var ikke scoringen til «Moi» mot Newcastle i slutten av august, hans første Premier League-kamp på over to år, som ble den store snakkisen i klubben.

For er det én ting man kunne være sikker på i Southampton, så var det at den lokale helten og kapteinen James Ward-Prowse alltid var den som løp mest i hver eneste kamp.

– I klubben her har det alltid vært han som har ligget høyest. Over 12 kilometer i hver kamp, sier Elyounoussi til TV 2 i hjembyen Winchester utenfor Southampton.

Så kom det en skrubbsulten norsk landslagsspiller tilbake etter to år på utlån i Celtic. I sin første seriekamp denne sesongen løp Elyounoussi mer enn Ward-Prowse.

– Da ble det sånn: «Helt sykt. Hva er dette for noe?», forteller Elyounoussi om reaksjonene i garderoben.

Trener Ralph Hasenhüttl gjorde også et poeng ut av det på spillermøtet i kjølvannet av 2-2-kampen.

– Han trakk det frem som en stor ting. Jeg tenkte at jeg er vant til det, alle steder jeg har vært, har jeg alltid løpt mest og hatt flest løp i høy hastighet. Jeg så ikke på det som en stor ting, men det var første gang han noensinne hadde sett at noen hadde løpt mer enn Ward-Prowse, sier Elyounoussi.

– Hvordan var reaksjonen hans?

– Han tok det bra, han synes det er bra at flere løper. De andre synes det var stort. De hadde aldri sett det før og spurte «hvordan er det mulig å løpe mer enn ham?»

Newcastle-kampen var ikke bare et blaff. Elyounoussi har fortsatt å løpe mest av alle Southampton-spillerne. Selv når formen ikke har vært på topp.

– Aldri følt meg så dårlig før

Før forrige helgs kamp mot Leeds, der nordmannen briljerte i sesongens første Southampton-seier, lå Elyounoussi nemlig nede for telling.

– Jeg var veldig nære på å si til treneren at han måtte starte med noen andre, avslører Elyounoussi og forklarer:

– Jeg ble forkjølet på vei hjem fra landslagssamlingen. Dagen før kampen mot Leeds følte jeg meg helt jævlig. Hodepine, kroppen verket. Det var ikke covid, bare vanlig forkjølelse. Men natten før kampen sov jeg ikke ett minutt. Det var ikke bra, jeg svettet og var kald og følte meg ikke bra.

Etter hvert vekket det oppmerksomheten til trener Hasenhüttl.

– Da jeg kom til måltidet med laget på kampdagen, håndhilste jeg ikke på noen fordi jeg var forkjølet. Da så jeg på øynene hans. «Oi, hva er det som skjer, er du ikke klar?» Men jeg tenkte bare at jeg måtte gjøre mitt beste og se hvordan det ble, sier Elyounoussi.

Det endte med at han spilte 95 minutter og fikk store doser ros på spillerbørsene i England.

I analysen av kampen kom det nok en gang frem at mannen med «de marokkanske lungene», som han kaller det, var spilleren som løp mest.

– Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig. Jeg fikk flere paracet under kampen også. Hver gang jeg hostet, føltes det som at hodet mitt skulle eksplodere. Det var helt jævlig. Jeg har aldri følt meg så dårlig før. Men jeg kriget meg gjennom det.

– Skal helst ikke gi andre muligheten

– Det at du får spille den kampen fra start selv om du var så syk, hva sier det om statusen din i Southampton nå?

– Det er ikke sånn at jeg har fått noe gratis. Jeg har kjempet til meg tilliten og den posisjonen jeg er i nå, sier Elyounoussi.

Han hadde ikke tenkt til å la konkurrentene om kantrollene i laget få en mulighet til å ta fra ham plassen.

– Jeg konkurrerer med fem andre i min posisjon. Det er veldig tøff konkurranse. Jeg vet at man helst ikke skal gi andre muligheten om man selv kan ta den. Derfor ville jeg krige meg gjennom det og gjøre det best mulig, istedenfor å tenke «hva hvis jeg hadde spilt?»

– Jeg føler at jeg får som fortjent nå. Det viser at hardt arbeid lønner seg. For min del etter litt tid, sier Elyounoussi.

Han er aktuell for en ny Premier League-kamp fra start når Southampton tar imot Burnley lørdag klokken 16.00.