FHI: Avventer 2. dose for 12- til 15-åringer

FHI skal gjøre en ny vurdering ved starten av 2022. Det opplyser regjeringen i en pressemelding fredag.

FHI vurderer at det ikke er grunnlag for å tilby andre vaksinedose til ungdom født 2006-2009 på nåværende tidspunkt. Dette begrunnes med at ungdom har lav risiko for alvorlig sykdom.

– Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er opptil 85 % etter én dose og beskyttelsen varer sannsynligvis i minst 16 uker. Ettersom årskullene 2006-2009 har lavere forekomst av covid-19 enn eldre ungdom er det svakere grunnlag for to doser til denne gruppen for å begrense smittespredningen, heter det videre i pressemeldingen.

Andre vaksinedose er også forbundet med høyere risiko for peri- og myokarditt (hjertepose- og hjertemuskelbetennelse), som særlig er sett hos yngre menn og gutter.

70 prosent av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, står det i pressemeldingen.