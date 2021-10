Norske vedprodusenter: – Har aldri skjedd tidligere

Flere vedprodusenter forteller at de i år har blitt utsolgt lenge før vinteren er her.

Forrige uke nådde strømprisene i Norge rekordhøyt nivå, og oppvarming med strøm kan gi høye regninger. Ønsker du å fyre med ved, kan du imidlertid risikere å møte på utsolgte leverandører.

Erik Nilsen har drevet med vedproduksjon i Jølster i 20 år, og forteller at han pleier å være utsolgt rundt starten av november.

I år var han imidlertid utsolgt allerede i midten av august.

Nilsen forteller at etterspørselen i markedet fortsatt er høy. Fremdeles får han flere telefoner om dagen, fra folk som vil kjøpe ved av ham.

– De siste to månedene har jeg sagt nei til alle. Jeg kunne antakeligvis solgt minst femti prosent mer i år enn jeg pleier, sier han til TV 2.

74-åringen har solgt ut 2500 sekker med 40 liter ved.

Rekordtidlig utsolgt

Roy Vermundsberget driver Finnskogen Ved AS, som er Norges største vedprodusent. Nå har han ikke en eneste vedkubbe igjen for salg.

– Det har aldri skjedd tidligere for vår del. Vi bruker å ha ved året rundt, sier han.

Vermundsberget forteller at han aldri før har blitt utsolgt så tidlig som i år. Omtrent 300.000 sekker a 40 liter er levert ut til kundene, fra dypet av Finnskogen, like ved grensen til Sverige.

Mange er tidlig ute

Turid Almedal produserer ved på Kollungtveit i Vest-Agder, og er også fullstendig utsolgt. Hun startet med vedproduksjon rundt 2003, og forteller at kundene aldri før har vært så tidlig ute med å bestille ved som i år.

– I år har folk bestilt i juni og juli for å få ved, mens de vanligvis ikke ikke gjør det før på denne tiden, sier hun.

– Hva tror du er grunnen til det? Har kundene forutsett de høye strømprisene?

– Ja, jeg tror folk har fryktet høye strømpriser fordi det har vært lite nedbør og lite vann i magasinene.

Kan slite

Almedal har i år solgt omtrent 250 paller med tusen liter bjørke- og furuved. Hun har ikke inntrykk av at kundene har vært ute etter å hamstre større mengder ved enn tidligere, men at flere enn før bare har vært tidlig ute med bestillingen.

Mange av hennes kolleger er også utsolgt, og hun tror eventuelle etternølere kan komme til å slite med å få tak i ved.

– Det er mye mulig at man kommer til å slite i år. Det er ikke bra for de som er interessert i å fyre med ved for å holde varmen, og det er sikkert ikke så lett for folk som har dyre strømregninger fra før.

Fortsatt muligheter

Øyvind Stranna Larsen er fagansvarlig i Norsk Ved, forum for vedprodusenter. Han mener vi må langt tilbake i tid for å finne like stor etterspørsel etter ved som i år.

– Det er ikke normalt. Etterspørselen etter ved nå har vært mye, mye større enn vi har hatt på lang tid. Vi må nok tilbake til 2009/2010 for å se tilsvarende etterspørsel, sier han til TV 2.

Han tror derfor etternølerne begynner å få det travelt med å anskaffe ved, men mener det ikke er grunn til bekymring.

– Det er en del vedprodusenter som er utsolgt, men det er fortsatt mulig å få tak i. En del driver med kunstig tørking av ved, og de vil være tilgjengelige hele vinteren, sier Larsen.

Han forteller at de mest avanserte maskinene kan utføre en hel tørkingsprosess på bare et par døgn.

Økte priser

Larsen mener økningen i etterspørselen etter ved kan knyttes direkte til de høye strømprisene.

– Det begynte allerede i slutten av juli, da mediene skrev om lav vannføring i magasinene. Da begynte folk å se på muligheter for å redusere strømkostnadene, sier han.

Også vedprodusentene selv har merket strømkostnadene, og dette kan gjøre veden dyrere.

Forumet gjennomfører årlig en markedsundersøkelse blant sine medlemmer. I den blir vedprodusentene spurt om hvilke priser de vil sette for årets vedsalg.

I følge Larsen svarte 42 prosent av deltakerne at de i år ville øke prisene mellom åtte og tolv prosent, kontra i fjor.

– Det er blant annet på grunn av kostnadsøkninger. En del av våre vedprodusenter produserer ved på elektriske maskiner, og når strømprisene øker, så øker kostnadene, sier Larsen.

De resterende 58 prosent svarte at de ville holde prisen uendret.

Utsolgt i juli

Også på Sokna i Buskerud merkes det at mange er tidlig ute med å bestille ved. Otto Tandberg (78) har drevet med vedproduksjon i 30 år, og forteller at han ikke alltid har solgt ut hele produksjonen.

I år var han imidlertid helt utsolgt allerede i juli.

– Jeg har veldig mange faste kunder som ringer på ettervinteren og våren for å bestille, sier han.

Han tror årsaken er de høye strømprisene som ble forespeilet allerede i sommer.

– Telefonen våknet skikkelig da meldingen kom om at strømprisen ville bli høy.

Høyt etterspurt trevirke

I mai skrev TV 2 at prisene på ulike trevarer det siste året har steget opptil 70 prosent. Høy etterspørsel etter trevirke var ifølge Larsen positivt for vedprodusentene.

– Når etterspørselen etter trevarer har vært høy, tar man også ut mer virke til ved fra skogene. Så det har vært positivt for råvirketilgangen, sier han.