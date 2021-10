– Som å tro på julenissen at dette vil gå over av seg selv

Lederen for koronastudien ved OUS slår alarm om stigende smittetall og innleggelser. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke be kommunene om å innføre tiltak.

Fra midten av august har antallet innlagt på sykehus med koronasykdom steget fra rundt 20 til 120 personer.

65 prosent av de som ble innlagt den siste uken er fullvaksinert.

– Hvis ikke vi gjør tiltak, enten nå eller litt senere, kommer alle til å få viruset, selv de vaksinerte. Det kommer til å spre seg i hele befolkningen, sier lege ved Oslo universitetssykehus, Arne Søraas.

Han leder Koronastudien, som undersøker hvordan viruset sprer seg i Norge.

Vil ha tilbake hjemmekontor

FHI anslår at over de registrerte smittetilfellene kun står for halvparten av de faktiske smittetilfellene.

Søraas mener vi er på vei inn i en ny smittebølge, og at lette tiltak som munnbind på kollektivtransport, og hjemmekontor, må innføres hvis vi skal klare å snu smittetrenden.

– Helsemyndighetene har sagt at de ikke ønsker mer enn 200 innlagt på sykehus, så ganske snart er jeg redd man må gjøre et eller annet med tiltakene. Egentlig er det like greit å gjøre det nå for det blir bare flere og flere smittede, sier legen.

HELSEMINISTER: Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke bekymret for smitteutviklingen, og mener Norge har god kontroll. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Som å tro på julenissen

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), er ikke bekymret for økningen i smitte og sykdom.

– Vi har god oversikt og god kontroll og smittetrenden peker i riktig retning. Nå ser vi jo ikke bare på smittetall lenger, det er viktigere å se på antall innleggelser, intensivkapasitet, kapasitet i kommunene og hvor sårbare de som blir syke og smittet er. Så vi har god kontroll på pandemien, sier helseministeren.

Men legen er av en annen oppfatning.

– Hvis det fortsetter med en stigning er det som å tro på julenissen at det skal snu uten at man gjør tiltak, sier legen.

– Tror du på julenissen, Kjerkol?

– Jeg syns det er veldig hyggelig med julenissen og jul, og jeg tror faktisk at den jula her kommer til å gå bra uten nasjonale tiltak, det vi har av kunnskap nå forteller oss det, så har vi gode systemer hvis situasjonen skulle endre seg, sier Kjerkol.

Venter til etter dose tre

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier de vil vente og se om smittetallene synker etter hvert som de over 65 får tredje vaksinedose.

– Hvis ikke det skulle gi stor nok effekt så finnes det mange tiltak. Vi kan styrke smittevernet i håndteringen av de mest sårbare, og det finnes mange lokale smitteverntiltak som kan gjøres målrettet for å holde dette under kontroll også denne vinteren, sier Nakstad.