Femåring forbløffer – trener med Arsenals akademi

Zayn Ali Salman er et talent utenom det vanlige.

Zayn Ali Salman har akkurat fylt fem år. Men han er ikke som andre 5-åringer. Som 4-åring ble han oppdaget av Arsenal. Han fikk anledning til å trene med den engelske storklubbens akademi.

Se ballkunstneren øverst

Instagram-kontoen (@zaynalisalman) hans er gått viralt. Det er ikke fordi han behersker rim, regler og rollelek. Den lille gutten har en koordinasjon, ballkontroll og et tilslag mange jevnaldrende bare kan drømme om.

– Han gjør ting man ikke burde kunne gjøre i den alderen. Da jeg så ham, ringte jeg en venn for å få alderen hans bekreftet. Jeg kan ikke tro at han fortsatt går på førskole, sier Arsenal-speideren Stephen Deans til BBC.

Den talentfulle 5-åringen er blitt en snakkis. Salman gjestet nylig BBC Breakfast sammen med pappa Ali.

– Han har hatt en utrolig balanse fra han var veldig liten, sier pappa Ali til BBC.

Etterpå programmet ble følgende lagt ut på Instagram:

– For å klargjøre: Jeg har ikke signert for Arsenal eller en annen klubb fordi jeg er for ung.

Det bekrefter også Arsenal.

– I sin nåværende alder er ikke Zayn en del av det offisielle akademiet. Han trener på West London Development Center, ett av utviklingssenterne vi driver i London. Her tilbyr vi lokale treninger for barn. Den yngste aldersgruppen vi har på Arsenal Hale End Academy er U9, skriver klubben.

Selv om Salman ikke er en del av det offisielle akademiet, har han fått lov til å være med på treninger. I BBC Breakfast forteller Arsenal-speideren Deans at Zayn er en svært spesiell gutt.

– Det beste med denne gutten er innstillingen hans når han går ut på banen. Han ser seg rundt, til venstre og høyre. Så ser han bort på de store guttene og sier til treneren: «Jeg vil være med den gruppen». Da sier vi til ham at han må gå gradene. Han tror virkelig at han kan gjøre hva som helst, sier Deans.