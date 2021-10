Italiensk pizza på hjemmekjøkkenet

En god pizzadeig er grunnlaget for en god pizza - med rød eller hvit saus og masse digg fyll.

Lag 5-6 små pizzabunner eller en stor pizza stekt på stekebrett. Steking med pizzastein eller stekebrett, se tips nederst i artikkelen.

Ønsker du å kaldheve deigen, bruk kaldt vann og 15 g fersk gjær eller ½ ts tørrgjær. Hevetid i kjøleskap 8-10 timer. La deigen stå i romtemperatur ca. 1 ½ time før den bakes ut.

Pizzadeig:

5 ½ dl lunkent vann

Ca. 1 kg hvetemel (helst pizzamel), start med 800 gram og tilsett litt og litt

½ pk fersk gjær (smuldres i melet) eller 2 ts tørrgjær

2 ts salt

2 ts sukker

1-2 ss olivenolje

Slik gjør du:

Deigen eltes best i en kjøkkenmaskin. Ha ca. 800 gram hvetemel i bakebollen, smuldre inn gjæren og tilsett salt og sukker, og hell i lunket vann mens maskinen går. Tilsett resten av hvetemelet litt etter litt og elt til en smidig myk deig som slipper bakebollen (ca. 8-10 minutter). Olje tilsettes mot slutten. Dekk til med et klede og sett til heving i ca. 1 time.

Ta den ferdig hevede deigen ut på bakebordet/benken og del og trill ut i 6-7 like store boller. Før utbaking varm stekeovnen på 250 grader, dvs. til det varmeste. Kjevle/trykk eller trekk deigen ut til tynne pizzabunner til pizzastein eller en stor pizzabunn (passer til stekebrett). Smør på ønsket saus, ønsket fyll og ost, og stek i varm stekeovn i 7-8 minutter.

Rød pizzasaus:

½ finhakket løk

1 fedd finhakket hvitløk

3 ss olivenolje

Ca. 1 dl hermetisk knust tomat

3 ss tomatpuré

1 ts balsamicoeddik

Salt, pepper, sukker

Frisk oregano eller basilikum

Slik gjør du:

Finhakk løk og hvitløk og surr myk i olje. Tilsett sukker og stek til løken karamelliserer seg. Ha i tomatpuré og la surre 3-4 minutter før tomatene tilsettes. Kok opp og la trekke uten lokk 20-30 minutter til en fyldig saus. Smak til med salt og pepper, eventuelt litt sukker. Smør tomatsaus på pizzabunnen og legg over skiver av mozzarella. Stek i 6-8 minutter. Legg over tynne skiver av spekeskinke og legg over ruccolasalat vendt inn med revet parmesan og god olivenolje ved servering.

Hvit pizzasaus (uten ost):

Ca. 2 dl crème fraiche

1-2 fedd finhakket hvitløk

Friske eller tørkede urter, timian eller basilikum

Grovmalt sort pepper

Fyll:

Små kjøttboller, strimlet kokt skinke eller kylling, blåmuggost eller chevre i biter, halve cherrytomater. Kun fantasien setter grenser.

Ønsker du å bruke spekeskinke legges den på ferdig pizza rett før servering.

Andre forslag:

Tomatsaus, blader av basilikum, skiver av mozzarella ost, legg over tynne skiver av spekeskinke etter steking.

Helt enkelt:

Rør sammen crème fraiche, smak til med salt, finhakket hvitløk og tørket basilikum eller oregano. Smør over pizzabunnen og stek som beskrevet tidligere.

Tips steking: Noen gode råd til steking av pizza på pizzastein/bakestein og stekebrett. 15-20 minutter før steking av pizza, legg pizzasteinen på risten i kald stekeovnen. Varm opp til temperatur 250-300 grader.

Kjevle ut deigen på et bakepapir, legg på fyll . Trekk bakepapiret over på den varme pizzasteinen og stek i ca. 4 minutter. Trekk av bakepapiret, stek videre i 8-10 mintutter til pizzaen er gylden og stekt. Gjenta prosessen med neste pizza. Har du ikke pizzastein, bruk et stekebrett og varm opp på samme måte som med pizzastein.