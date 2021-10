Mann pågrepet og siktet for drapet på Hamse (20) på Mortensrud

To uker er gått siden drapet på Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud. Fredag opplyser politiet at en mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap.

I tillegg har politiet siktet to andre menn i saken, uten at disse per nå er pågrepet av politiet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

«Vi har grunn til å tro at de befinner seg utenlands, og de er etterlyst internasjonalt. Politiet gjør fortløpende vurderinger av hvorvidt personene skal etterlyses offentlig. Vi oppfordrer de aktuelle personene om å melde seg til politiet», skriver politiet.

– Vet dere hvor de er?

– Vi har en formening om at de har reist til utlandet og hvor de er. Vi ber dem melde seg, og vi vurderer fortløpende å gå ut med navn og bilde, sier politiadvokat Bøge Enoksen til TV 2.

– Vi har god tro på å pågripe dem snart. Det er ingen enkel oppgave å være internasjonalt etterlyst.

Leter etter bakgrunnen

Mannen som er pågrepet, blir i løpet av helgen vurdert fremstilt for varetektsfengsling. Selve pågripelsen gikk rolig for seg, ifølge Enoksen.

Hans forsvarer, advokat Hanne Pentzen, opplyser til TV 2 at mannen nekter straffskyld etter siktelsen.

Store ressurser i Oslo politidistrikt har jobbet med å oppklare drapssaken. De har hele veien uttalt at de har hatt et godt håp om å finne den eller de som står bak.

Flere hypoteser er undersøkt. Et av de store spørsmålene har vært hvorfor 20-åringen, som stod i en gruppe med flere mennesker utenfor Lofsrud skole, ble skutt. Ifølge vitner ble det løsnet flere skudd.

– Det er viktig for oss å finne bakgrunnen for hendelsen, men nå er dette for tidlig å si noe om, sier Enoksen.

Adans familie, som representeres av advokat John Christian Elden, gikk tidlig ut og sa at han måtte være et tilfeldig offer.

– De er sønderknust over dette. De har mistet sin 20 år gamle sønn uten at de skjønner at han har gjort noe som skulle tilsi at han kunne bli drept, sa Elden til TV 2.

Etter pågripelsen, sier Elden følgende til TV 2 fredag kveld:

– Vi håper dette btyr at politiet er på rett vei og at det vil være et gjennombrudd i etterforskningen.

Knuste kameraer

Enoksen ønsker ikke å gå inn på hvilken relasjon det er mellom de tre siktede, ei heller om de har en relasjon til den avdøde 20-åringen.

En av politiets utfordringer ved saken er at overvåkningskameraene ved åstedet ble knust av en maskert mann i fjor.

«Siktelsene i denne svært alvorlige saken er et resultat av grundig etterforskning hvor godt samarbeid med lokalbefolkningen har vært viktig», skriver politiet i fredagens pressemelding.

Den pågrepne mannen blir sittende på glattcelle gjennom helgen før han etter planen fremstilles for varetektsfengsling på mandag.