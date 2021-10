Minnes svensk rapper: – Min kjære venn, hvil i fred

Einár, som egentlig heter Nils Grönberg, har millioner av avspillinger på Spotify med flere låter som har toppet listene, og han har blant annet vunnet priser på Grammisgalan.

Natt til fredag ble han skutt og drept.

PRISBELØNT: Einar slapp debutalbumet «Första klass» i 2019, som raskt toppet listene i Sverige. Foto: Foto: Creative commons

– Han har ble truffet med flere skudd og døde på stedet, sier pressetalsperson Ola Österling til Aftonbladet.

Etter den tragiske hendelsen har en rekke kjente svenske profiler gått ut og utrykket sin sorg og frustrasjon i sosiale medier.

«Det skulle ikke ende sånn»

Den svenske artisten Victor Leksell (24) hyller sin avdøde venn med et rørende innlegg på Instagram.

«Faen Nisse min elskede venn. Det skulle ikke ende sånn. Jeg vet at du ville bort bror. Vi pratet om at du ville kjøpe hus i Kungsbacka med familien og at du endelig hadde ombestemt deg fra å kjøpe en Rolls Royce til å kjøpe en XC40 haha».

Leksell, blant annet kjent for låta «Svag», hadde flere samarbeid med Grönberg

«Nissen jeg ble kjent med var en varm og kjærlig fyr, og sånn vil jeg huske deg for alltid. At det skulle ende sånn her. Min kjære venn, hvil i fred. Vi sees på den andre siden», avslutter han.

«Enda et liv har blitt tatt av den tragiske gatevolden»

Den svenske youtuberen og musikeren Joakim Lundell (36) postet fredag morgen et innlegg på sin Facebook-profil.

«Kunne knapt tro mine øyne jeg leste avisen! Hvil i fred Einar!! ❤️»

Lundell tar også et kraftig oppgjør med gatevolden i Sverige, og rappere som han mener «romantiserer» denne kulturen.

«Enda et liv har blitt tatt av den tragiske gatevolden. Når vil denne motbydelige volden og drapet ta slutt? Når skal alle menneskene som hevder å være mot gatevold, ta ansvar for alle musikkvideoer der du står med våpen og narkotika og romantisere det?», skriver han og fortsetter:

«En hel generasjon matet automatiske våpen, gjengkrig, narkotika og hevn som en livsstil å strebe mot! Gangster-kulturen er noe som romantiseres daglig gjennom tekster i musikk og musikkvideoer. Dette må stoppe. Det er på tide med en nulltoleranse mot gangster-kulturen.»

Flere kjente, svenske profiler har postet lignende bilder som dette på sin Instagram-story. Foto: Skjermdump Instagram

Flere kjente profiler som Molly Sanden, Zara Larsson, Benjamin og Bianca Ingrosso har også postet bilder av knuste hjerter for å uttrykke sin sorg og kondolanse.