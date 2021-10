Johanne og Kjetil er ute av LEGO Masters – mener én ting var avgjørende

Første norske sesong av LEGO Masters er godt i gang, og det har allerede blitt skapt flere eventyrlige byggverk.

Se bilder av LEGO Masters-verkene fra episode 2 nederst i saken.

I andre program måtte reisen dessverre ta slutt for ett av lagene. Første par ut av konkurransen var Johanne Bruun Edvardsen (26) og Kjetil Bergerud Larssen (35).

Duoen er enige om at det var kjipt å være først ut av konkurransen, både fordi de da måtte forlate den fine gjengen de hadde blitt kjent med, samt at de gjerne skulle bygget mer.

– Det var kjedelig å være først, og ikke få prøve seg på de neste oppgavene, sier Kjetil.

Det var tilfeldig at Johanne og Kjetil endte på samme lag i konkurransen, men de er glade for at nettopp de fikk opplevelsen sammen.

– Jeg føler meg veldig heldig som fikk gjøre dette med Kjetil, vi har hatt det så gøy sammen. Blitt kjent med hverandre på både godt og vondt, forteller Johanne til TV 2.

Drøm og eventyr i ett

Lagkameratene er enige om at LEGO Masters var et aldri så lite eventyr å være med på.

– Det å ha så mye tid og ressurser til å bygge LEGO var fantastisk. Brikkerommet, hvor alt var sortert, det er helt spesielt og unikt. Det var helt uvirkelig å være der, sier Larssen.

Johanne er klar på at det beste med opplevelsen var å bli kjent med de andre deltakerne.

– LEGO-miljøet er veldig inkluderende. Man er gode med hverandre, og det handler om kreativiteten og å ha det gøy. Det er fokus på å bringe frem det beste i hverandre, forteller hun.

Selv om LEGO Masters er en konkurranse, var ikke dette noe deltakerne tenkte på, ifølge 26-åringen.

Hun forklarer at hun selv ikke var like erfaren som flere av de andre deltakerne, og derfor fikk hakeslepp over alt hun skjønte var mulig å få til med de små brikkene.

– Det gøyeste var å lære så mye, og ha tilgang på så mye LEGO! Det var jo en drøm. Og den var sortert, det er jeg ikke vant til, legger Edvardsen til og ler.

– Teknikken var ikke der

Johanne mener det var mangelen på teknisk kunnskap som stoppet dem fra å gå videre i konkurransen.

– Vi hadde en veldig bra idé, men teknikken var ikke der, så vi hadde trengt mer tid til å tilegne oss den tekniske kunnskapen, forklarer hun.

UTFORDRINGER: Kjetil og Johanne mener det var det tekniske som var deres største utfordring. Foto: TV 2/Espen Solli

26-åringen legger til at hun var forberedt på at de ikke ville nå like langt som de andre, da de visste nivået på deltakerne var veldig høyt. Lagkameratene er likevel fornøyd med egen innsats, og Kjetil trekker særlig fram én opplevelse som hjalp på selvtilliten.

– Jeg var veldig fornøyd da vi bygget «Barnas øy». Da klarte vi å ta til oss tilbakemeldingene og gjøre byggverket vårt enda bedre da «twisten» kom. Det fikk vi skikkelig bra til. Det var gøy å få så gode tilbakemeldinger fra brikkemester, sier han.

Johanne legger til at hun visste det fantes personer der ute som var utrolig flink å bygge LEGO, men at hun likevel ble imponert da hun så hvor høyt nivået var hos flere av de andre deltakerne.

– Jeg har ikke vært så mye i LEGO-miljøet, så jeg fikk litt sjokk av å se alt det folk klarer å bygge. Det var så mye bra!

FØRST UT: Johanne og Kjetil var dessverre de første som måtte forlate konkurransen. Foto: TV 2/Espen Solli

Ikke bare et underholdningsprogram

Selv om deltakelsen ble noe kortvarig for duoen, så har det ikke påvirket byggegleden eller lysten til å fortsette.

– Jeg lærte at alt kan bygges med LEGO. Det har inspirert meg til å fortsette, forteller Johanne.

Kjetil trekker frem at han har fått flere tilbakemeldinger fra venner og bekjente om TV-opptredenen.

– Det var noen som sa at de måtte sette det på pause midt i episoden for å begynne å bygge LEGO, de ble så inspirert. Så jeg føler det er mer enn kun underholdning, når det bidrar på den måten.

Edvardsen forteller også at alle deltakerne fortsatt holder kontakten, og at de gleder seg til å se fortsettelsen på TV.

– Vi har en Facebook-chat som ikke har stått stille en dag siden innspillingen, så det er veldig hyggelig. Selv om vi alle er forskjellig, så føler jeg vi er venner for livet, avslutter hun.

Her er bildene av LEGO-kreasjonene denne uken:

Ukens oppgave som deltakerne skulle ta fatt i, var å ta en vanlig halvdel av en vanlig gjenstand, som en gyngestol, og bygge den til noe helt annet med LEGO.

EVOLUSJONEN: Jørgen og Rune sitt byggverk representerer evolusjonen fra enslige organismer, helt til mennesker og datamaskiner. Brikkemester var også kraftig imponert over karakterene, og de havnet derfor på andreplass denne uken. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer PIANODRØM: Ole Jakob og Øyvind laget en kreasjon som spiller sangen The River Flows In You. Brikkemester var imponert, og mente magien lå i mannen som spiller piano på elven. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer VIKINGENS NESTE REISE: Lasse og Merethe sin kreasjon forestiller en vikings på sin neste ferd, bygget på Thors Hammer. Brikkemester mente bølgen var bra, men savnet et større skip. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer LEK I TO ÅRSTIDER: Kjetil og Johanne sitt verk representerte hvordan de hadde funnet leken som voksne. Brikkemester mente det ikke var teknisk godt nok, og paret røk derfor ut av konkurransen. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer GUTTEN OG TIDSTYVEN: Ebbe og Joakim sitt byggverk viser en gutt som spiller videospill, som stjeler tiden. Brikkemester var imponert over detaljer, og sa det var høy klasse. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer PAPPAS SYKKEL: Are og Gregor sin kreasjon representerer livet dere som feder – hvor den ene delen med gyngehesten er barna deres, og de er motorsykkelen. Brikkemester var kraftig imponert over byggverket, og det ble kåret som ukens vinner. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer GITARENS OPPSTANDELSE: I Anna og Erman sitt byggverk møtes gitaren og naturen. I tillegg var det en automatisk arm som spillet på strengene. Brikkemester var fornøyd med personligeten i kreasjonen. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer MUSIKKENS MAGI: Bård og Reier sitt byggverk skulle vise nostalgien rundt musikken. Til tross for valgt navn på byggverket, så mente Brikkemester at det manglet magi. Foto: TV 2/Espen Solli Les mer

LEGO Masters ser du fredager kl. 20 på TV 2 og TV 2 Play.