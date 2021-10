Bruktmarkedet er stedet for deg som leter etter dieselbil. I nybilmarkedet begynner nemlig utvalget å bli begrenset. Nå skal det mest være elektrifisert, ren elbil, ladbar hybrid eller vanlig hybrid.

Men heldigvis er utvalget fortsatt rikt på bruktmarkedet. En god del dieselbiler holder seg også svært godt i pris. Større SUVer med dieselmotor, er for eksempel populært.

Har du rundt en million kroner å kjøpe bil for, noe etterhvert ganske mange nordmenn faktisk har, kan du mer eller mindre velge fra øverste hylle.

I utgangspunktet er det bare noen få bilmodeller som da strekker seg utenfor budsjettet. For eksempel Mercedes G-klasse, Audi SQ8 og Range Rover med V8-motor. Noen av disse kan koste oppimot 2 millioner kroner.

Men vi har sett nærmere på en bil som koster omtrent halvparten – og som er et skikkelig råskinn.

Fire (!) turboer

Stasjonsvognen og familiebilen BMW M550d xDrive Touring har nemlig en rekkesekser med intet mindre enn fire turboer. Her er det 400 hestekrefter, som gjorde det til verdens sterkeste sekssylindrede dieselmotor da den ble lansert.

Firehjulsdrift er ikke bare kjekt å ha, men også nødvendig, når dreiemomentet på 760 Nm skal omsettes til fremdrift, og ikke bare hjulspinn.

Du kan få en 2019-modell, solgt ny i Norge og med 40.000 kilometer på telleren, til 949.000 kroner. Da får du en bil ikke mange andre har maken til. Og du sparer også MYE penger i forhold til nyprisen.

Vi snakker om brukt dieselbil i siste episode av Broompodden – som du kan spille av i videovinduet under:

Masse utstyr

M550d xDrive Touring hadde nemlig en nypris på rundt 1,4 millioner kroner med alt den er spekket med her. Vi snakker godt utstyrt bil – med alt fra full M-Sport-pakke, hengerfeste, komfortseter, massasje, webasto, display-nøkkel, head up display, glasstak og servolukking av dørene, for å nevne bare litt.

Dessuten har den en lekker fargekombinasjon – med sort lakk og konjakkfarget skinninteriør. Dette oser luksus lang vei.

Den står i Steinkjer, men forhandleren kan levere bilen hvor som helst i landet, står det i annonsen.

BMW-verstingen får fire turboer!

BMW M550d er tilgjengelig både som sedan og stasjonsvogn.

Rask

Selv om nyeste generasjon av 5-serie er en diger bil – er den likevel riktig så pigg, med denne motoren. Sprinten fra stillestående til 100 km/t er oppgitt til 4,4 sekunder for sedanen og 4,6 sekunder for Touring-utgaven (stasjonsvogn).

Rosinen i diesel-pølsa er selvsagt lavt forbruk. Den er oppført med et forbruk på 0,59 l/mil. Kjører du langtur med litt beskjeden bruk av høyrefoten, kommer du greit under det, også.

Ettersom utviklingen av nye dieselmotorer raskt nærmer seg slutten, kommer denne bilen til å være noe av det råeste som står igjen fra dieselbil-epoken. Dermed kan de også holde seg godt i pris.

BMW: Trippel-turbo er fremtiden

Mer dieselbil

I siste episode av Broompodden, har vi også sett litt på andre alternativer for brukt diesel.

Vi har plukket ut tre modeller i ulike prisklasser: 1.000.000, 500.000 og 50.000 kroner.

Ikke alt vi fant er like fornuftig. Blant annet en SUV med V12 motor (!). Men vi ser også på hvor mye du faktisk kan få for bare 50.000 kroner. Og det er overraskende mye! Klikk her for å høre episoden.

Video: Bente og Helge har FEM BMW-er – ingen av dem er elektriske:

Dette har BMW aldri gjort før