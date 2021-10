Kripos ber hele politinorge om hjelp: Hvem har brukt sørlendingens identitet?

Sørlendingen har helt fra begynnelsen spilt en ufrivillig rolle i saken.

Da han landet på Oslo lufthavn 6. desember 2018, ble umiddelbart hentet inn til avhør hos Kripos. Alt han fikk vite, var at identiteten hans var knyttet til en alvorlig og tidssensitiv sak.

På dette tidspunktet var han under hemmelig etterforskning. Politiet har imidlertid avslørt at mannens pass var stjålet og solgt på det mørke nettet.

Identiteten hans er brukt av de som har laget det kompliserte kommunikasjonsoppsettet i trusselbrevet Tom Hagen (71) sier han fant da han kom hjem og lette etter kona si for tre år siden.

«Vi har store utfordringer»

For politiet er sørlendingens stjålne identitet fremdeles blant sporene som gir størst håp om en oppklaring av saken.

Det er årsaken til at en førstebetjent på Kripos nylig sendte ut et internt stikkbrev til alle landets politidistrikter.

Av brevet fremgår det at politiet mener den stjålne identiteten er brukt i flere straffesaker.

«Vi trenger nå hjelp til å identifisere personer som har vært i besittelse av eller hatt tilgang til denne identiteten», skriver Kripos-etterforskeren i stikkbrevet.

«Vi har store utfordringer med å identifisere alle straffesaker hvor identiteten har blitt brukt og ber derfor alle kollegaer som har hatt saker som omhandler kjøp av ID-er eller ID-pakker på ulike plattformer om å sjekke om identiteten gjenfinnes i deres sak eller videreformidle informasjon om den konkrete saken til undertegnede», skriver betjenten videre.

Her er hele stikkbrevet Hei, Et sentralt spor i Lørenskogsaken er knyttet til identiteten gjerningspersonene har brukt til å opprette kontoer på vekslingsbørsene som er benyttet i saken. ID-en som er brukt er sentral da den knyttes direkte til de som har laget kommunikasjonsoppsettet vi gjenfinner i løsepengebrevet. Vi trenger nå hjelp til å identifisere personer som har vært i besittelse av eller hatt tilgang til denne identiteten. Etterforskningen har avdekket at identiteten har vært til salgs på det mørke nettet og også blitt benyttet i andre straffesaker. Vi har store utfordringer med å identifisere alle straffesaker hvor identiteten har blitt brukt og ber derfor alle kollegaer som har hatt saker som omhandler kjøp av ID-er eller ID-pakker på ulike plattformer om å sjekke om identiteten gjenfinnes i deres sak eller videreformidle informasjon om den konkrete saken til undertegnede. Se link for opplysninger om identiteten. Ta kontakt på telefon eller e-post hvis du har spørsmål eller informasjon som kan hjelpe oss videre i saken. Mvh N.N. (Politiførstebetjent på Kripos)



Identiteten er brukt til å opprette kontoer på vekslingsbørsene som gjerningspersonene har brukt til å skaffe seg de aktuelle kryptovalutaene i saken.

Kraftsamling om krypto

TV 2 har tidligere intervjuet sørlendingen om hans rolle i saken. Han har vært inne til flere avhør i saken – senest i mars i år.

– De virker helt klart interessert i hvordan identiteten min ble stjålet, sa mannen til TV 2 i forbindelse dokumentarserien «Forsvinningen på Lørenskog» i september.

Selv vet han ikke hvor passet hans kan ha blitt kopiert opp. Han er fortsatt i besittelse av passet, men han har vært på flere reiser der han har levert fra seg reisedokumenter i en periode.

Mannen er også åpen om at han har vært interessert i kjøp og salg av kryptovaluta.

– Hva er din teori om hvordan identiteten din er brukt?

– Jeg har tenkt på om identiteten min er tilfeldig brukt, eller om den er utvalgt. Hvis den er utvalgt, er det en eklere opplevelse, sier han og fortsetter:

– Men det er klart. Når jeg, en middeladrende mann med historikk på bruk av kryptovaluta, misbrukes, så er det jo større sjans for at jeg kan være utvalgt. Om man benyttet en eldre dame med lite IT-kunnskap, så hadde den teorien virket fjernere.

– Handlingsrelatert spor

TV 2 har spurt både Kripos om Øst politidistrikt om hvorfor stikkbrevet ble sendt ut først nå, om hvor mange straffesaker identiteten er benyttet i og om de har fått noen svar fra sine kolleger.

Kripos viser til Øst politidistrikt for svar. I en e-post svarer påtaleansvarlig Gjermund Hanssen følgende:

– Den misbrukte identiteten i krypto-sporet vurderes som et handlingsrelatert spor, og det har siden oktober 2018 vært en prioritert oppgave å kartlegge hvem som har vært i besittelse av denne. Et relevant spørsmål har vært om identiteten kan ha blitt benyttet i andre straffesaker nasjonalt eller internasjonalt, og det er naturlig at vi fortsetter å monitorere dette. Vi ønsker ikke kommentere spørsmålene ytterligere i denne omgang.

Denne uken uttalte Hanssen til VG at de fremover vil kraftsamle sine ressurser rundt kryptosporene i saken.

Tom Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, noe han hele tiden har nektet straffskyld for.