Halyna (42) skutt og drept på filmsett: – Ville blitt veldig berømt

Det var filmfotograf Halyna Hutchins som døde etter at Alec Baldwin avfyrte et skudd fra et våpen ved en feiltakelse.

Filmfotograf Halyna Hutchins (42) ble truffet av et skudd avløst av Alec Baldwin i forbindelse med innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico sent torsdag kveld.

Regissøren Joel Souza (48) ble også skadd under hendelsen. Regissøren, som blant annet er kjent for filmene «Hannas Gold» og «Break night», ble sent til sykehus etter hendelsen. Ifølge skuespiller Frances Fisher er Souza nå skrevet ut av sykehus

En talsperson for skuespiller Baldwin har uttalt at hendelsen skjedde som følge av at et rekvisitt-våpen med løsskudd som brukes under innspillingen, ble avfyrt ved en feiltakelse.

Annerkjent

Hutchins er opprinnelig fra Ukraina, og vokste opp på en sovjetisk militærbase. Hun tok journalistikk-utdannelse ved universitetet i Kiev, og har tidligere jobbet som gravejournalist for britiske dokumentarproduksjoner.

Etter en tid bestemte hun seg for å fokusere på film, og flytte til Los Angeles i USA.

Hutchins har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og ble i 2019 kåret til årets «rising star» av American Cinematographer.

Hun har tidligere jobbet med superheltfilmen «Archenemy», samt en rekke andre filmer.

For 2021 står hun oppført på IMDb med flere filmer som enda er i produksjon, både kortfilmer og dokumentarer.

Sosiale medier

De siste dagene har Hutchins delt en rekke bilder fra filminnspillingen i New Mexico.

Der har hun delt bilder av vakre solnedganger over western-landskapet, og bilder av crewet på filmen.

– En av frynsegodene ved å filme en westernfilm, er at du får ri på fridagene, skrev hun under en video hun delte for to dager siden.

I videoen er hun en del av en gjeng som rir på hester i Santa Fe.

Dette var det siste innlegget 42-åringen la ut, og folk fra hele filmbransjen har delt sin sorg i kommentarfeltet.

Kommentarfeltet er fullt av minneord, blant annet har filmprodusenten James Cullen Bressack kommentert:

– Jeg kommer til å savne deg, min venn. Dette er hjerteskjærende.

Regissør Adam Egypt Mortimer jobbet med Hutchins i fjor på filmen «Archenemy», og sier til Los Angeles Times arbeidet hennes ble lagt merke til.

– Folk ringte meg og sa hun gjorde en god jobb. Hun bygget opp ryktet sitt og viste folk hva hun kunne gjøre. Jeg tror hun ville blitt veldig berømt, sier han.