El Clásico: Ekspertene vraker flere stjernespillere

Søndagens El Clásico ligger an til å bli en kamp som kan definere sesongen både for Real Madrid og Barcelona.

Verken Ronald Koeman eller Carlo Ancelotti har fått full sving på lagene sine, og for førstnevnte henger jobben allerede i en veldig tynn tråd.

TV 2s eksperter Morten Langli, Mina Finstad Berg og Simen Stamsø-Møller har satt sammen det de mener er det beste laget kombinert av Barcelona- og Real Madrid-spillere.

De tre fotballekspertenes lag og begrunnelser kan du se under:

Simen Stamsø-Møllers elleve utvalgte: Keeper: Thibaut Courtois Forsvar: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Jordi Alba. Midtbane: Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Luka Modric. Angrep: Ansu Fati, Karim Benzema, Vinícius Júnior.

Simen Stamsø-Møller ender opp med sju Real Madrid-spillere og fire Barcelona-spillere.

– Real Madrid er slik jeg ser det litt bedre enn Barcelona for øyeblikket. Da får de naturlig nok flere plasser i en kombinert ellever.

TV 2s ekspert får ikke plass til spillere som Memphis Depay, Toni Kroos eller Casemiro.

Slik forklarer han valgene sine:

– Jeg var veldig i tvil på mange posisjoner. På stopperplass var Ronald Araújo nærmest, men Militão får så vidt plassen. På midtbanen er Frenkie de Jong og Luka Modric bankers. Det stod mellom Sergio Busquets og Casemiro i den dype rollen. Der var det 50/50.

– Memphis Depay luktet på en plass i angrepet, men de tre andre har høyere toppnivå. Karim Benzema får kapteinsbindet, sier Stamsø-Møller om valgene sine.

Mina Finstad Bergs elleve utvalgte: Keeper: Thibaut Courtois. Forsvar: Seriño Dest, Éder Militão, David Alaba, Jordi Alba. Midtbane: Luka Modric, Frenkie de Jong, Pedri. Angrep: Ansu Fati, Karim Benzema, Vinícius Júnior.

Mina Finstad Berg ender opp med seks Real Madrid-spillere og fem Barcelona-spillere.

– Det reelle styrkeforholdet mellom lagene er nok mye sterkere i Madrid-klubbens favør. Selv om Barcelona har mange veldig gode fotballspillere, får Ancelotti langt mer ut av sine spillere enn Koeman. Barcelona har også et mye lavere bunnivå enn Real Madrid. Hovedstadsklubben er et langt jevnere lag, der forskjellen mellom de beste og de nest beste er mye mindre enn i Barcelona.

Heller ikke Finstad Berg får plass til Casemiro eller Depay. Hun har heller ikke fått plass til Sergio Busquets eller Dani Carvajal.

Slik forklarer Finstad Berg valgene sine:

– Forsvarsrekken er det klart svakeste leddet her, der jeg faktisk synes at man mangler skikkelige enere i flere av posisjonene. Jeg mener Carvajal er den beste høyrebacken, men han er så skadeplaget at han knapt får spilt fotball. Derfor kommer Dest med istedenfor. Å være tilgjengelig til å spille kamper er faktisk en viktig faktor.

På stopperplass vurderer hun Araujo som Barcelonas beste stopper denne sesongen, men at rotet bak hos Koemans lag gjør at han ikke kommer med på laget. Finstad Berg mener også at det er jevnt på venstrebacken, men at Alba tar plassen på bekostning av Ferland Mendy, grunnet toppnivået hans.

– Midtbanen er der det er vanskeligst å velge noen vekk. Busquets har variert noe voldsomt denne sesongen, fra det geniale til det hjelpeløse. Casemiro har vært blant verdens beste i sin rolle, men har ikke levert på sitt vante nivå denne sesongen. Kroos er nettopp tilbake fra skade, men vi vet jo alle hvilket nivå han har inne. Etter mye grubling ender jeg opp med Frenkie de Jong som anker, flankert av Modric og Pedri, sier Finstad Berg.

– Et av de enkleste valgene er å velge midtspiss. Benzema er en av verdens beste spisser om dagen. Han har faktisk vært god en stund nå. Vinícius har vært i fyr og flamme denne hsøten, og må nesten få venstrekanten, Det betyr at Fati flyttes over på høyre flanke.

Morten Langlis elleve utvalgte: Keeper: Thibaut Courtois Forsvar: Dani Carvajal, Ronald Araújo, David Alaba, Jordi Alba. Midtbane: Pedri, Sergio Busquets, Luka Modric. Angrep: Vinícius Júnior, Karim Benzema, Memphis Depay.



Morten Langli ender også opp med seks Real Madrid-spillere og fem Barcelona-spillere.

– Jeg ender opp med styrkeforholdet 6-5 til Real Madrid, som vel sier at de er best per dags dato. Men det er vel så mye ungt og spennende hos Barcelona, sier Langli.

TV 2-eksperten får plass til Ronald Araújo og Pedri på laget sitt. Dermed må blant andre Frenkie de Jong vike plass.

– Keeperplassen er jevn. Begge to er topp ti i verden. Piqué i stedet for Araújo? Det ville vært normalt, men jeg tror Araújo kan bli en verdensklassestoppet på sikt. Derfor vil jeg være litt original. Høyrebacken er et problem hos begge lag. Carvajal er suveren når han er skadefri, sier Langli.

– Busquets eller Casemiro? Det er mer et spørsmål om spillestil eller type enn kvalitet. Begge to er toppklasse. Angrepsrekken sier seg selv, men Ansu Fati kan danke ut Depay på sikt. Benzema er den mest opplagte på laget. Han er det klareste førstevalget, mener Langli.

