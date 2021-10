Hylles av treneren: – Klar for et mye høyere nivå

Torsdag leverte Bodø/Glimt en av tidenes norske fotballprestasjoner i Europa da de knuste José Mourinhos Roma 6-1 i Conference League-kampen på Aspmyra.

Dagen etter den utrolige triumfen har Glimt-trener Kjetil Knutsen fått litt tid til å la inntrykkene synke inn

– Jeg har det fantastisk. Det var en «ut av deg selv»-opplevelse og en fantastisk prestasjon. Vi fikk en opplevelse vi kommer til å huske veldig lenge, sier Knutsen.

– Kampens gigant

Etter en kamp der flere av spillerne forbløffet publikum, lot han seg særlig imponere over én spillers prestasjon:

– Når jeg ser kampen om igjen, kan jeg trekke frem flere spillere. Patrick Berg er likevel kampens gigant! Han dominerer kampen offensivt og defensivt, sier Knutsen.

Allerede lenge før Roma-kampen har Berg vært en attraktiv spiller for flere større klubber enn Bodø/Glimt. Etter kampen, blir verdien på midtbanemannen neppe mindre.

Kjetil Knutsen sier han ikke vil sette noe prislapp på Berg.

– Faktum er at Patrick er klar for et mye høyere nivå enn mange andre kanskje har forstått. Han passer til tysk fotball, han passer til italiensk fotball og han kan passe til Premier League. Og da snakker vi om det øverste nivået på virkelig gode klubber i europeisk sammenheng, hvis du spør meg, sier Knutsen.

Han er full av lovord om den 23 år gamle Bodø-gutten.

– Det er en lokal gutt med et spesielt stamtre, fra en fantastisk flott og jordnær familie. Å ha en slik spiller i laget, med den personligheten, er fantastisk. Og for en reise han har hatt! Det er fantastisk å få være en del av hans utvikling og en liten del av hans karriere, sier Knutsen om Berg.

Botheim rundens spiller

Han var ikke alene om å imponere mot det italienske hovedstadslaget. Erik Botheim ble for eksempel kåret av Uefa til rundens spiller i hele turneringen.

– Frykter du at du mister spillere i januar, Knutsen?

– Jeg frykter ingenting. Det er en grunn til at det har blitt slik. Vi har vært opptatt av hva som skal til for å bygge et godt lag. Det er gjennom et godt lag at enkeltindividene kan blomstre, sier treneren, og fortsetter:

– Fotballen er slik at hvis spillerne kan ta et steg til et riktig høyere nivå, har vi vist at det er en naturlig del av det å være i Bodø/Glimt. Så handler det om at vi hele tiden er i forkant med spillerlogistikk, for å finne de nye som eventuelt skal overta, sier Knutsen, dagen etter kampen som snudde Bodø by på hodet.

Preger byen

Byens befolkning er i lykkerus etter fotballsjokket.

– Føttene var i taket og smilet godt over munnen. Det var helt ubeskrivelig å våkne etter å ha banka Roma 6-1! sier leder for supportergruppen «J-feltet», Sindre Stokland, om den magiske torsdagskvelden.

– Det finnes ikke noe større. Uansett hvilken stadion jeg hadde hatt tilbud om å være på i går, ville jeg ikke vært noen annen plass enn Aspmyra, legger han til.

– Det betyr så uendelig mye! Bodø har gått fra å være en by ingen bryr seg om, til å være en by hvor det skjer noe. Det er så mye stolthet og glede. Det er veldig, veldig stort, følger Bodø-komiker Erlend Osnes opp.

Byens ordfører, Ida Maria Pinnerød (Ap), er også fra seg av begeistring:

– Det er jo et eventyr vi har vært med på nå. Den prestasjonen Glimt gjorde i går er noe som virkelig setter preg på hele byen. Guttene viser at Bodø er en plass hvor drømmer kan bli virkelighet, sier ordføreren, som avslutter med et ordtak:

– Vi bruker å si at selv om man er små, får man få til ganske store ting.