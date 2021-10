Etter The Voice-seieren var det én ting Erlend Gunstveit kviet seg for å gjøre

Årets The Voice-vinner har fått en ny hverdag, og innrømmer at det tok litt tid å venne seg til oppmerksomheten som fulgte med.

I vår stakk grimstadværingen Erlend Gunstveit (25) av med seieren i The Voice. Mannen med den særegne country-stemmen hadde trollbundet både mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) og publikum.

Et snaut halvår etter deltakelsen i programmet har livet tatt en ny vending for den opprinnelige anleggsgartneren – som ikke hadde noen særlige vinnerforhåpninger. I disse dager lever han artistlivet nesten fullt ut.

Den syngende anleggsgartneren er tilbake

– Det er en helt annen livsstil. Jeg er vant til å begynne klokken 07 som anleggsgartner, og så er jeg ferdig når andre er ferdige, og på kvelden er jeg med venner, mens nå er jeg som regel på jobb når de jeg er mest rundt har fri. Det er en omstilling i hverdagen, forteller Gunstveit når TV 2 slår på tråden.

Han er likevel svært takknemlig over den nye tilværelsen.

– Det er totalt sett gøy å møte nye folk. Man får samarbeide med utrolig mange flinke og lære av de beste.

Nå sjonglerer Gunstveit mellom musikk og gartnervirksomheten i Grimstad.

– Det er kanskje 80 prosent artist og 20 prosent gartner. Jeg er veldig glad for å ha den avkoblingen som det er i å ha et firma. Når man er artist og det kun handler om musikk så blir man veldig ensporet i livet, og folk rundt meg kan ikke relatere seg til et artistliv. Det å ha en fot innenfor det kjente og trygge som det er her i Grimstad – det synes jeg er fint å ha, sier han.

– Høyt arbeidsnivå

Da sørlendingen kunne smykke seg med tittelen som Norges beste stemme i mai, ble det full fart på artistkarrieren. I sommer spilte 25-åringen konserter med The Voice-bandet og i høst utga han sin første singel, «Family Name».

VINNER: Erlend Gunstveit imponerte med sine sangferdigheter under deltakelsen i The Voice i år. Foto: TV 2

– Det har vært et veldig høyt arbeidsnivå gjennom sommeren og høsten. Og så har det vært folk som har produsert låter for meg. For min del kan det være mange kule låter, men de skal alltid ha en mening. Nå har vi hatt en kjempejobb gjennom høsten med å gå i dybden på alle låtene vi har til nå, og å plukke ut det vi synes er toppen, forteller han.

– Hva er planene fremover?

– Målet er å slippe et album i juni neste år. Og så slippe noen singler på veien før det. Fra og med våren av så er planen å komme seg rundt i landet. Det har kommet en del forespørsler fra mange steder, hvor vi prøver å få satt opp konserter, så vi får spilt for folk som ikke bor i storbyen.

Utsatte et vanlig gjøremål

Da sangtalentet entret The Voice-scenen tidligere i år visste han lite om hva som ventet ham og hva det skulle føre til noen måneder senere.

– Det er helt utrolig hvor mye man har lært på kort tid, og det skal man prøve å ta med seg videre. I tillegg så er det alle de folkene man har møtt, alle deltakerne, Tom (mentor, journ.anm.) og bandet som jeg har fått et veldig godt forhold til i etterkant. Sånne folk tar man med seg, sier han.

Gunstveit innrømmer videre overfor TV 2 at tiden etter sangkonkurransen var noe uvant.

– Det gikk jo ganske lang tid fra finalen til at jeg gikk på butikken blant annet. Fordi du vet ikke hvilket forhold folk har til deg. Og du vet at de kjenner deg, men du kjenner ikke dem. Den kombinasjonen med å være seg selv, samtidig som du skal være en som folk har et forhold til, det har vært litt tøft.

– Hard jobbing

Artisten har til slutt en klar oppfordring til nye, håpefulle deltakere i sangkonkurransen.

– Det er veldig gøy at de er i gang med ny sesong av The Voice. Det er jo noe som potensielt kan endre livet ditt. Men selv om du vinner konkurransen, så kan du ikke bare sette deg tilbake å tenke at nå skal jeg leve som artist, mener han, og fortsetter:

– Det er jo hard jobbing og alt er usikkert, både økonomisk og kalendermessig. Man lever i en koffert, og det må folk være klare over. Samtidig er det mange som synes det er spennende at man ikke vet hvordan neste uke blir. Plutselig sitter man på fly til et sted.