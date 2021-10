Ulykken forfølger «Stjernekamp»-Alexandra: – Håper jeg slipper gips

Årets sesong av «Stjernekamp» har vært preget av både sykdom og skader.

For Rotan er det sistnevnte som viser seg å være et problem.

Røntgen

Sangstjernen fikk seg nemlig en smell i ansiktet i forrige uke, da hun spilte squash. Legenes beskjed var at det trolig var snakk om en hjernerystelse og et mulig brudd.

Torsdag kveld sier hun følgende til God kveld Norge:

– Jeg skal til legen nå og ta røntgen. Krysser fingrene for at jeg slipper nesegips til helgen.

TRIO: Det er kun tre deltakere igjen i sangkonkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Klar for direktesendingen

I NRK-programmet «Tett på stjernene», hvor man følger «Stjernekamp»-artistene backstage, forteller Rotan at det føles ut som hun har en strikk rundt hodet som gir et konstant trykk.

– Formen er stigende, men jeg får hodepine etter anstrengelser. Men utenom det, føler jeg meg veldig klar før lørdagen, sier hun til God kveld Norge.

Rotan forteller at hun gleder seg til semifinalen, og sier lattermildt at hun ikke skal la en squashracket stoppe henne.

SVINGER SEG: Her øver Rotan med KORK før semifinalen. Foto: Foto Oda Elise Svelstad/NRK

Semifinale

Alexandra Rotan har semifinaleplanene klare. Først blir det et gruppenummer, så skal hun synge to låter alene.

Først ut i sjangeren «storband» er Lady Gagas versjon av «New York, New York». Låten er originalt gjort av Liza Minelli i 1977. Så er det et musikalnummer, og her har Rotan valgt «Never Enough» fra «The Greatest Showman».

Med sin klokkeklare røst har KEiiNO-vokalisten fort blitt en av favorittene til å vinne hele sangkonkurransen. Bettingselskaper har henne og strupesangeren Bjørn Tomren øverst på listene.

Den siste semifinalisten er Carina Dahl, som har overbevist i flere episoder, og vært juryfavoritt i flere sjangre, som blant annet visesang.