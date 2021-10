Klopp: – Tror ikke United er fornøyd

Manchester United - Liverpool ser du på TV 2 Sport Premium og Play fra kl.17.00 søndag!

Søndag er det klart for storoppgjøret Manchester United - Liverpool. Før kampen skiller det fire poeng mellom de to lagene, der United på de to siste kampene i ligaen har gått på ett tap og spilt en uavgjort.

– Jeg tror ikke United er så fornøyd med de resultatene de har fått så langt denne sesongen, sier Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse.

– Men vi vet alle at de er i stand til å gjøre utrolige ting, og det har vi allerede sett eksempler på. Jeg forbereder laget til en kamp mot en veldig god motstander, og en kamp der de er på hjemmebane og vi er på bortebane. Men som alltid er hovedfokuset vårt på oss selv, fortsetter Liverpool-manageren.

Så langt denne sesongen, både i Premier League og Champions League, har Liverpool scoret mye mål. Bare på de siste fire kampene har laget notert seg 15 scoringer.

Det betyr likevel ikke at Klopp sikter på noen målfest når de gjester Old Trafford.

Stunt gikk galt

– Det hjelper naturligvis, men vi er ikke i en posisjon hvor vi kan lene oss på at vi scorer mye mål. Det er mer tilfeldigheter at vi scorer såpass ofte. Ja, vi skaper sjansene, men at vi scorer så mye i flere kamper på rad er egentlig rart, sier Klopp.

– Jeg elsker å vinne 1-0 også å holde nullen, som vil være en god idé å gå for inn mot United-kampen, fortsetter Klopp.

Klopp har de fleste spillerne sine tilgjengelig til søndagens kamp. Unntaket er Thiago, som ikke er tilbake i vanlig trening.

– Han blir ikke klar til søndag, men kanskje han blir klar litt før landslagspausen om noen uker, kanskje litt etter den. Han trener ikke med ball, men har løpetrening og det er positivt. Men vi må bare vente å si, sier Klopp.

Curtis Jones var tilbake i trening fredag og kan bli klar til søndagens kamp.