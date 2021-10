Biden: USA kan forsvare Taiwan mot Kina

– Ja, var Bidens svar da han på et folkemøte i regi av CNN torsdag kveld fikk spørsmål om USA er villig til å forsvare Taiwan, i tilfelle øya skulle bli angrepet av Kina.

– Vi er forpliktet til å gjøre det, sa USAs president.

– USA har en hellig forpliktelse til å forsvare Nato-allierte i Canada og Europa, og det er det samme med Japan, det samme med Sør-Korea, og det samme med Taiwan, sa Biden.

Taiwan har i realiteten fullt selvstyre, men øya har aldri formelt erklært uavhengighet fra Kina. De to partene har levd separat siden kommunistene vant borgerkrigen i Kina i 1949.

Regjeringen i Beijing oppfatter imidlertid Taiwan som kinesisk territorium, og har lovet å ta kontroll, med makt om nødvendig.

Kun et fåtall stater anerkjenner Taiwan. Verken Norge eller noen andre Nato-land er blant dem.

Bidens uttalelse står i kontrast til den langvarige amerikanske politiske linjen i saken, kjent som «strategisk tvetydighet», der Washington hjelper Taiwan med å bygge opp øyas forsvar, men uten å love å hjelpe øya hvis den skulle be om hjelp.

Biden kom med et lignende løfte i august i et intervju med ABC. Da insisterte han på at USA alltid skal forsvare viktige allierte, blant dem Taiwan, til tross for uttrekkingen fra Afghanistan, der Taliban etterpå grep makten.

Det hvite hus har i ettertid sagt til journalister at USAs Taiwan-politikk er uendret.