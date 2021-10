Tok uventet grep etter comebacket: – Kommer kanskje litt brått på

SÖLDEN (TV 2): 12. desember i fjor gjorde Ragnhild Mowinckel (29) comeback etter et nesten to års langt skademareritt. Før årets sesong braker løs har hun tatt et annerledes valg.

– Jeg synes Sölden kommer fortere og fortere for hvert år egentlig, humrer Mowinckel til TV 2 som møter henne på alpintlandslagets hotell i Sölden.

Lørdag stiller hun til start for sin første hele sesong etter korsbåndskadene som holdt henne borte fra alpinsirkuset i 646 dager.

Fjoårets etterlengtede comeback i franske Courchevel ble etterfulgt av en periode hvor hun følte på at hun skulle ta igjen alt det tapte.

Hun kom på 16.-plass i verdenscupen i super-G og ble nummer 24 i utfor. Det ble også totalplasseringen i storslalåm.

Selv om hun alt i alt var fornøyd med comeback-året, ble all treningen i etterkant av comebacket en lærepenge.

Vil utsette formtoppen

– Det ble en litt for stor og for høy belastning i forhold til den tiden jeg hadde til rådighet, forklarer Mowinckel, som videre tok et valg som skiller seg ut fra andre tidligere i karrieren:

– Jeg har rett og slett valgt å stå mindre på ski. Om det går å skulle formtoppe noe som helst, så er det for å kunne gjøre det bra resten av sesongen.

Tidligere sesonger har hun følt at «peaken» har kommet for tidlig.

– Så er det også å sørge for at kneet holder seg best mulig, skyter hun inn.

– Krever mer av meg enn før

Noen roligere dager, mer styrketrening og flere barmarksøkter har erstattet flere av de sedvanlige skiøktene.

SESONGSTART: De norske alpintjentene er klare for verdenscupåpning i Sölden. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg har en god plan på det. Jeg har brukt mye tid på å stabilisere det meste jeg kan stabilisere opp, så jeg føler meg godt forberedt til sesongen som kommer. Ja, Sölden kommer kanskje litt brått på, men for resten av sesongen så føler jeg at formen kommer til å bli mer og mer lik slik som den var før, sier Mowinckel.

Kroppen kjennes bra ut - men skadene hun har vært gjennom har naturligvis satt sine spor.

– Det krever mer av meg nå enn det har gjort før, og det å skulle bli kvitt konsekvenstenkingen er også en vanskeligere del enn det var før. Man lever i den «ignorance is bliss»-bobla før man får en stor skade, og så skjønner man plutselig litt mer av hva det betyr. Men det er noe man jobber med - og noe man må kommer over, avrunder 29-åringen.

Kvinnenes storslalåmrenn i Sölden starter lørdag med første omgang kl. 10 og andre omgang kl. 13.15.