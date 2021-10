Rawdah (29) er motebransjens nye stjerneskudd: – Jeg savner jobben som vernepleier

Moteredaktør, influenser og modell Rawdah Mohamed (29) har i løpet av to år gått fra å være vernepleier til å bli en av de mest innflytelsesrike personene i norsk moteverden.

I lørdagens Skavlan forteller hun om sin fantastiske reise – og at hun savner sin gamle jobb.

Savner vernepleieryrket

Som åtteåring flyktet Rawdah Mohamed og familien fra den pågående borgerkrigen i Somalia til Norge.

Hun har vært moteinteressert så lenge hun kan huske, men jobbet likevel i flere år som vernepleier.

– Jeg jobbet i en bolig med psykisk utviklingshemmede, særlig autister. Det er de jeg trives best med, forteller hun i programmet.

For drøyt to år siden debuterte hun som fotomodell. Siden den gang har hun blitt mer og mer involvert i motebransjen, i takt med at hun gradvis har beveget seg bort fra vernepleieryrket.

Tidligere i år ble hun ansatt som redaktør for det nye motebladet Vogue Scandinavia. Det var noe hun verken hadde forutsett eller planlagt.

– Jeg har ingen plan for livet mitt, jeg bare flyter gjennom det. Jeg synes det er det enkleste.

Til tross for en svært attraktiv jobb i motebransjen – som mange sannsynligvis vil misunne henne for – vil vernepleieryrket aldri forlate henne.

– Jeg er fortsatt vernepleier og en omsorgsperson som liker å ha andre i fokus. Jeg savner alt med vernepleierjobben. Man kan ikke bare glemme mennesker når man jobber med dem. Det er ikke som at man sitter ved en dataskjerm og skriver og blir ferdig med det. Jeg savner menneskene jeg jobbet med, men jeg savner ikke å skrive rapporter. Det gjør jeg ikke, sier hun lattermildt.

– Utvider skjønnhetsidealet

Rawdah har vekket oppsikt som modell fordi hun bruker hijab, og hun har prydet magasinforsider over hele verden.

Hun håper og tror at hennes rolle, både som Vogue Scandinavia-redaktør og som modell, er med på endre moteverdenen.

– Jeg er veldig annerledes sammenlignet med hva som vi har blitt pushet på tidligere. Det handler ikke bare om at man skal være vakker og bli tatt bilde av, men at man er del av noe større. Man utvider skjønnhetsidealet, sier hun i lørdagens Skavlan på TV 2.

Gikk viralt med «Ikke rør hijaben min»-emneknagg

I slutten av mars stemte senatet i Frankrike for et lovforslag som forbyr alle under 18 år å gå med religiøse symboler i offentligheten, deriblant hijab. Nasjonalforsamlingen i Frankrike har ennå ikke godkjent det, men lovforslaget har allikevel ført til opprør på sosiale medier og fordømmelse fra Amnesty International.

Rawhed er blant dem som reagerer kraftig på den franske loven. I april postet hun et kritisk innlegg på Instagram – som snart er likt av 180.000 mennesker – og skapte samtidig emneknaggen #handsoffmyhijab («ikke rør hijaben min»), som tok av i sosiale medier og som fortsatt brukes av tusenvis av mennesker.



Oppropet hennes har også nådd internasjonale medier, deriblant den britiske avisen The Guardian.

Hun fnyser av påstanden om at loven er skapt fordi politikerne bryr seg om minoritetskvinner.

– Hvis en ung muslimsk jente blir tvunget til å gå med hijab, så blir hun mest sannsynlig tvunget til å gjøre en hel haug med andre ting. Men hva med muslimske jenter som ikke går med hijab? Jenter som blir undertrykt og tvunget til å gjøre andre ting. Bryr man seg ikke om dem? Så det er ikke fordi de egentlig bryr seg om minoritetskvinner. Det er bare fordi de trenger velgere og spiller på hat, for det er det billigste trikset i politikken, sier Rawdah Mohamed i Skavlan.

