Elyounoussi avslører til TV 2: – Det er en stor skade

Mandag i forrige uke opplevde Elyounoussi en av sine største kvelder som fotballspiller da han scoret begge målene i Norges 2-0-seier over Montenegro foran et utsolgt Ullevaal stadion.

Nå viser det seg at drømmekvelden kom med en pris.

I et eksklusivt intervju med TV 2 i byen Winchester, der Southampton-spilleren bor med kone og datter, avslører Elyounoussi at han denne uken har undersøkt en tommelskade han pådro seg under Montenegro-kampen.

Feiringen gikk galt

Svarene han fikk, bør bekymre landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det skjedde mot Montenegro på den første scoringen min. Jeg landet feil. Jeg trodde først jeg bare hadde forstuet tommelen, men det viser seg nå at jeg har røket leddbånd. Det er en stor skade, faktisk, sier Elyounoussi til TV 2.

– Kan du spille med den?

– Enn så lenge kan jeg det, men over tid blir det ikke bra. Det kan påvirke meg senere også. Akkurat nå teiper jeg rundt den mens jeg trener og spiller, men etter å ha fått en spesialist til å se på det, så må vi egentlig få gjort noe med den så fort som mulig.

– Dette er en medisinsk avgjørelse. Ola (Sand, landslagslege) er i dialog, skriver landslagssjef Ståle Solbakken i en tekstmelding til TV 2 på spørsmål om hva de gjør for å unngå at Nederland-kampen ryker.

– Klubblaget må komme først

Elyounoussi beskriver det som «en liten operasjon», men det kan få store konsekvenser for Norge, som møter Latvia og Nederland til avgjørende kamper i VM-kvalifiseringen i november.

– Det gjelder å finne en bra periode så det ikke kommer på feil tidspunkt?

– Vi har akkurat sittet og snakket om det i dag, faktisk. Vi prøver å finne en dag som gjør at jeg ikke går glipp av kamper her, og for min del at jeg ikke går glipp av landskamper.

– Og for fem millioner nordmenns del …

– Og for dem, selvfølgelig, som ikke har fått med seg et mesterskap på sykt lenge, sier Elyounoussi og innrømmer:

– Vi prøver å finne et tidspunkt som passer best for alle, men det er klart klubblaget, altså arbeisgiveren min, må komme først. Jeg kommer til å gå glipp av kamper, dessverre, så får vi prøve å finne ut hvilke kamper.

– Halve hånden var blå

Han kjente at det var noe galt allerede under kampen mot Montenegro.

– Jeg kjente at det ikke var noe vanlig. Det gjorde mer og mer vondt, sier Elyounoussi og forteller om Ståle Solbakkens reaksjon i pausen:

– Jeg snakket med fysioene om å få smertestillende og kanskje teipe. Da kommer Ståle frem: «Nei, ingenting, bare spill videre! Du trenger ikke sjekke opp det.» Vi fikk ikke tid til å sjekke det ordentlig, vi trodde bare det var en forstuelse, men dagen etter var hele hånden hoven.

Det gikk fra vondt til verre.

– Halve hånden var blå. Den hadde hovnet skikkelig opp. Da jeg kom tilbake til England, så det ikke ut. Det var en litt større skade enn vi trodde.

Elyounoussi var en av banens beste spillere da Southampton slo Leeds forrige helg. Han forventes å spille fra start – med teipet hånd – når Burnley kommer på besøk på lørdag.

– Vil være ekstremt tungt

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det vil være et stort tap for Norge om Elyounoussi mister de kommende landskampene.

– Hvis vi mister Moi i disse to landskampene, og spesielt mot Nederland som vil være en slags gruppefinale i denne gruppa, vil det være ekstremt tungt. Moi har vært fenomenal under Ståle Solbakken. Han var god også da Lagerbäck var sjef, men etter Solbakken kom har Moi blitt en enda større ledestjerne og utrolig stabil på et høyt nivå. Han toppet det sist da han var ekstremt god på Ullevaal og egentlig avgjorde den kampen på egenhånd, sier Mathisen og legger til:

– Moi er en spiller vi absolutt trenger. Vi har ingen andre spillere i Norges tropp som har de ferdighetene ute på kanten, eller om han ligger i en rolle rett rundt spissen. Han har enorm løpskapasitet, kan gjøre ting på egenhånd og er i sitt livs form, så det vil være ekstremt tungt om han mister disse landskampene.