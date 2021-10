De usannsynlige Glimt-heltene hylles: – Umulig å forutse

Torsdag sjokkerte Bodø/Glimt ved å knuste Roma 6-1. To av de mest sentrale spillerne i den sensasjonelle kampen har hatt en brokete vei til toppen.

At Erik Botheim og Ola Solbakken skulle herje i Europa, hadde nok de færreste trodd da de ble hentet til klubben. Torsdag scoret de to mål hver mot Roma.

– Vi har tatt noen omveier og hatt noen nedturer. Vi må bare takke Glimt, lagkamerater og dem som har hatt troen på oss og utviklet oss, sa Botheim om seg selv og Solbakken.

Etter at Botheims låneopphold i Stabæk tok slutt etter fjorårets sesong, ville ikke Rosenborg ha ham.

Dét ville derimot Bodø/Glimt.

Der briljerte han mot Roma etter det som foreløpig har vært en eventyrlig sesong for 21-åringen, som for alvor har fått fart på karrieren.

– Det viser at alt er mulig om man er tålmodig og jobber hardt. Jeg håper jeg kan være en stor inspirasjon for andre, sa Botheim, som også stod for tre målgivende pasninger mot Roma.

Han mener ikke det tilfeldig at det er nettopp i Bodø/Glimt de to har fått revitalisert sine karrierer.

– Vi er veldig takknemlige for Glimt som klubb og den kulturen som er her. Det er lett å utvikle seg her og det er en glede å komme på jobb hver dag, sa han.

En gledens arbeidsdag hadde også Ola Solbakken torsdag, som etter kampen mottok ros fra José Mourinho. Solbakken sier han ikke hadde trodd at han selv og Botheim ville oppleve en slik opptur de nå har gjort.

– Jeg husker da vi spilte sammen for Rosenborgs andrelag for noen år siden. Vi har hatt opp og nedturer siden da. Jeg er veldig stolt over at vi er her i dag, sa Solbakken.

Det er også Glimts suksesstrener, Kjetil Knutsen.

– Ja, vi har sett potensiale i både Ola Solbakken og Erik Botheim. Men at de skulle levere på et så høyt nivå, er umulig å forutse. Samtidig er det viktig å si at de er en del av et godt lag. De hadde ikke klart det alene, sier Knutsen.

Han sier det er lett for at fotballspillere blir avskrevet for tidlig.

– Enkelte blomstrer når de er 18 år. I moderne, norsk fotball blomstrer de fleste når de er 22 og 23, og kanskje enda senere, sier Knutsen, som har fått fart på karrierene til flere spillere som har mislyktes andre steder:

– De aller fleste som spiller hos oss har ikke fått det så godt til andre steder. Så har vi funnet en felles vei for dem. Vi har sett et potensiale i alle de spillerne som har kommet til oss.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen er svært begeistret over hvordan Glimt-heltene har lyktes i nord.

– Det var ingen som hadde sett for seg at Botheim og Solbakken skulle prestere på dette nivået i 2021, men når de kommer inn i Kjetil Knutsen sitt system fungerer de på en helt annen måte enn hva de har gjort tidligere i karrieren, sier Mathisen.

Han peker på at Botheim ble sluppet gratis av Rosenborg. Etter spissens prestasjoner mot Roma torsdag, mente Mathisen at «en hel haug» av klubber nå er villige til å betale mange millioner for Botheim.