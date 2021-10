Øverst ser du jubelscenene fra Glimt-garderoben

José Mourinho lot flere førstelagsspillere få hvile før Roma møter Napoli til helgen, men portugiseren hadde neppe sett for seg at det var i Bodø han skulle gå på sitt største tap som manager.

Etter ydmykelsen, var den italienske pressen brutale.

– Dette er en av de største flausene i Romas historie. Det hjelper oss i alle fall å se hvor langt unna vi er målet, skriver Alessandro Austini, en av journalistene som følger Roma tettest.

– Jeg overvurderte mine egne spillere

Storavisen Gazzeta dello Sport er heller ikke nådige etter Romas opptreden i Nord-Norge.



– Det er en uendelig skam. Roma har blitt ydmyket i Europa før, men da av Barcelona, Bayern München og Manchester United. Det er noe annet når et lag rangert som nummer 262 ydmyker et Roma rangert som nummer 12. Dette var fryktelig stygt, oppsummerer avisen.



Samtidig fritas Mourinho for mye av skylden, og Gazzetta peker heller på at portugiseren må få en større bredde i stallen:



– Ingenting fungerte, og igjen har Mourinhos advarsler vist seg å være sanne: stallen er dårlig bygget, har begrensninger og flere spillere er helt ubrukelige på Mourinhos taktiske sjakkbrett.

Romas trener José Mourinho må se Glimt feire nok en scoring i Bodø. Foto: Mats Torbergsen



Umulig med mirakler





Hovedstadsavisen Corriere dello Sport har publisert et knippe av tilbakemeldingene fra Roma-fansen på sine sider:



– Et skammelig, uanstendig syn. Dere får gå tilbake til Roma til fots, skriver én bruker, mens en annen benytter anledningen til å forsvare Mourinho:

– Reservene måtte gjøre et godt inntrykk, i stedet ga de oss enda en ydmykelse, ikke engang Mourinho kan gjøre mirakler med en så dårlig benk.





Fadesen i Bodø er første gang et lag ledet av Mourinho har sluppet inn seks mål, og kun 0-5 tapet mot Barcelona som Real Madrid-sjef i 2010 kan måle seg med differansen mot Glimt.