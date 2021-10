Blake Lively raser: – Utnytter veldig unge barn

kuespilleren Blake Lively, oppfordrer følgerne sine til å boikotte kontoer i sosiale medier som deler bilder av barn, og mener dette er utnytting.

– Dette er så urovekkende

– Takk til alle som ikke følger kontoer som utnytter barn. Dere gjør en stor forskjell. Takk for deres integritet, skriver Lively på Instagram.

Blake Lively reagerte etter at Instagram-kontoen «Hollywood Star Kids» delte bilder av henne og barna hennes. Det var 730 som først kommenterte saken.

Under bildet la hun igjen denne kommentaren:

– Dette er så urovekkende. Jeg har personlig delt med dere at disse mennene «stalker» og trakasserer barna mine. Og dere fortsetter å poste. Du sa du ville stoppe, du lovte meg det personlig, skriver hun under bildet.

– Du utnytter veldig unge barn. Vær så snill, slett. Vær så snill. Noen foreldre synes dette er greit, vi synes ikke det, skriver hun videre.

Bildet av barna hennes på kontoen, er nå slettet.

Blake Lively raser på Instagram etter at «Hollywood Star Kids» delte bilder av barna hennes. Foto: Instagram

– Slutt å følge og rapporter

På Instagram deler Blake Lively storien til kontoen «Celebrity Kind», som er lagt ut av Nehal Dalgliesh som driver kontoen. Hun støtter Lively og oppfordrer også til boikott.

Dalgliesh, som er journalist, skriver at det ikke finnes noen medier eller fan-kontoer, som ikke er klar over hvilke kjendiser som ønsker, eller ikke ønsker at bilder av barna deres skal bli delt.

– Ingenting med dette er vanskelig, skriver Dalgliesh .

– Alle som publiserer disse bildene vet at de går i mot foreldrenes ønsker. Det er en plattform uten noen form for etiske standarder og integritet. Slutt å følge de, og rapporter de, skriver hun videre.

Hun skriver også at det ikke finnes en eneste person som har en karriere innenfor skuespill, musikk eller sport, som har signert på at det er greit at barna deres blir «stalket» og trakassert.

– Synd å se at dette fortsetter å skje med deg og din familie Blake, avslutter hun.