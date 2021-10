Dødsdømt nordmann sendt til sykehus

Rett før høyesterettsbehandlingen av saken mot den dødsdømte norske statsborgeren Saad Jidre Hayd, måtte han sendes til sykehus.

Ifølge advokat Farid Bouras fra Advokatfirmaet Elden ble hans klient fraktet til sykehus. Ifølge Bouras har hans klient også begynt å få små kuler på kroppen.

– Han ble fraktet til sykehuset i dag på grunn av manglende medisiner som resulterte i hjerteproblemer, nyresvikt og altfor høyt blodtrykk, sier Bouras til TV 2.

Saad Jidre Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser tidligere for å ha drept en mann med en selvforsvarsspray. Det var under en ferietur til Somaliland i april 2019 at han havnet i en slåsskamp med en annen mann.

– Vi håper at retten vil se at selvforsvarssprayen som ble brukt var i ren nødverge, og at innholdet i selve sprayen ikke er i stand til å drepe noen som helst, sier Bouras til TV 2.

Saad Jidre Hayd har bodd over 40 år i Norge. Han er norsk statsborger, har fem barn og åtte barnebarn i Norge.