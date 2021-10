Britiske Leah (18) ble dopet ned med sprøyte på nattklubb: – Føltes ikke som jeg var i min egen kropp

Flere unge jenter forteller om blackout, sykehusinnleggelser og oppkast etter de seneste sprøyte-angrepene på britiske utesteder. For 18-åringen Leah ble det en natt hun aldri glemmer.

UTELIV: Leah (18) sammen med venner på en nattklubb i Nottingham. Foto: Privat

Leah Wolstenholme (18) fra Essex i England er en av flere kvinner som har blitt offer for den seneste skrekkbølgen av sprøyteangrep med voldtektsdopet GHB på britiske utesteder.

Kvelden 2. oktober skulle være en morsom kveld på byen med studievenner i Nottingham, men endte i stedet med hukommelsestap og innleggelse på sykehusets akuttavdeling.

– Jeg drakk nesten ikke, og plutselig ble jeg ekstremt desorientert, dårlig og forvirret. Jeg gikk ut av nattklubben for å få meg litt luft og la merke til en skarp smerte i håndleddet. Da skjønte jeg hva som hadde skjedd, forteller Leah til TV 2 om den skjebnesvangre kvelden.

SPRØYTEANGREP: Juss-studenten Leah (18) våknet opp med et smertefullt nålestikk på håndleddet etter en natt på byen. Flere unge jenter har blitt dopet ned med sprøyter på nattklubber i Storbritannia den siste tiden. Foto: Privat

Hun vil ikke si hvilket utested i byen det er snakk om siden politiet har en pågående etterforskning på stedet.

Flere bekymringsmeldinger

Det lokale politiet i Nottinghamshire i England har mottatt 44 meldinger om doping av unge kvinner siden starten av september, hvorav 12 har blitt dopet ned av noe skarpt, ifølge avisen The Times.

Leah, som selv studerer juss og kriminologi ved Nottingham Trent University, forteller hun ikke merket nålestikket da det skjedde.

– Jeg kjente ikke nålen, men når du er på en nattklubb blir du hele tiden dyttet borti og skrapt av ulike ting. Det er mye lettere at sånne ting går ubemerket hen i noen tilfeller, sier hun.

Allerede har det blitt anmeldt lignende forhold i flere andre britiske byer, deriblant Manchester, Liverpool, Cardiff, Leeds, Newcastle og Edinburgh.

BYLIV: Leah sammen med venner på et utested i Nottingham. Dette er ikke fra samme kveld sprøyteangrepet skjedde. Foto: Privat

Ekstrem kvalme og hukommelsestap

Heldigvis for Leah var hun sammen med venner da angrepet skjedde, og hun fikk kontakt med en ansatt på utestedet som hjalp henne til sykehuset.

– Hendelsen har virkelig satt preg på meg som person. Når jeg tenker tilbake, blir jeg veldig skremt over hva som kunne ha skjedd, forteller hun.

– Det føltes ikke som det var min egen kropp, og i dagene etterpå var jeg fortsatt ekstremt kvalm og hadde ingen energi. Samtidig kunne jeg ikke huske noe av det som hadde skjedd.

Hun håper at flere blir bevisst over det som skjer, og at hennes historie kan hjelpe å forhindre at det skjer med andre.

Blant annet oppfordrer hun til at nattklubbene blir bedre til å kroppsvisitere gjester, noe hun mener det har vært økt fokus på siden angrepen begynte i høst.

– Følte jeg ble overfalt

Leah er likevel bare en av mange tilfeller. Studenten Sarah Buckle (19) ble også utsatt for et sprøyteangrep i Nottingham i september, og endte opp med å måtte tilbringe over ti timer i en sykehusseng.

– Jeg følte virkelig at jeg hadde blitt overfalt. Det var min første kveld tilbake på universitet , og jeg gledet meg til å ha det hyggelig med vennene mine, men det gikk bare fryktelig galt, sier Buckle til Sky News.

Hun husker selv ingenting av det som skjedde, men fikk det fortalt av venner som var der sammen med henne.

– De har fortalt meg at jeg ikke kunne snakke ordentlig, at jeg kollapset på gulvet og begynte å kaste opp i drosjen på vei hjem. De skjønte med en gang at noe var virkelig galt fordi jeg falt inn og ut av bevissthet, sier hun til nyhetskanalen.

For Sarah var det sykepleierne på akuttavdelingen som skjønte hva som hadde skjedd da det hadde utviklet seg et stort blåmerke på hånden hennes, hvor det var et synlig nålestikk.

– Jeg tenkte med en gang på HIV og hepatitt, og det var ekkelt å tenke på at det var et ukjent stoff i kroppen min.

– Det hele gjør meg bare kvalm og rasende.

Sår tvil om påstandene

Sprøyteangrepen blir nå etterforsket av politiet i Storbritannia og innenriksminister Priti Patel har lovet at problemet vil bli tatt seriøst.

Likevel sår enkelte eksperter tvil om hvorvidt det er mulig å dope ned mennesker på denne måten.

– Det er virkelig vanskelig å stikke en nål i noen uten at de merker det, spesielt hvis du må ha den der lenge nok, kanskje 20 sekunder, for å injisere nok dop til å forårsake dette. Hvis du var ondsinnet, ville det vært utallige enklere måter å dope ned noen, sier konsulent ved akuttavdelingen ved Calvary Hospital i Canberra til VICE World News.

Til tross for dette håper Leah at hennes historie vil gjøre flere oppmerksom på problemet så de kan passe på hverandre når de skal ut å hygge seg.

SKREKKOPPLEVELSE: Leah (18) har slitt med tankene om det som skjedde etter sprøyteangrepet i Nottingham. Nå håper hun flere er oppmerksomme på det som skjer. Foto: Privat

– Husk alltid på omgivelsene dine og vær oppmerksom. Pass på deg selv og andre, for dette kan skje med hvem som helst, sier hun.

– Jeg håper flere føler seg trygge nok til å anmelde lignende hendelser til politiet slik at de vet hva som skjer i byen vår.

På onsdag 27. oktober holdes det demonstrasjoner i Storbritannia kalt «Girls' Night In» hvor jenter over hele landet oppfordres til å holde seg unna nattklubber.

Onsdag er en stor utelivsdag i flere britiske studentbyer.

Det har vært spesielt økt fokus på kvinners sikkerhet i Storbritannia etter det mye omtalte drapene på Sarah Everard (33) i mars, og skolelæreren Sabina Nessa (28) i slutten av september.