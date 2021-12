Alle ting er stort i Amerika. Både bilene, burgerne, veiene, selve kontinentet og også bilopphuggeriene.

USA regnes for mange som bilens og bilismens hjemland. Det var her mye startet i sin tid – for drøyt 100 år siden. Da særlig med tanke på Henry Ford og hans samlebånd-produksjon av T-Forden tidlig på 1900-tallet.

I løpet av de 19 årene T-Forden ble bygget, utgjorde den rundt halvparten (!) av verdens bilproduksjon. Da produksjonen opphørte i 1927, hadde det det blitt bygget mer enn 15 millioner T-Ford. Et produksjonstall som først ble slått av tyske Volkswagen 30 år senere.

Men biler, den gang som nå, hadde en begrenset levetid. Etter endt tjeneste ble de ofte levert til den lokale skraphandleren som også ofte tok i mot annet rusk og rask. Der noen så sitt snitt til å tjene noen få kroner på brukte ting. Dette er vel en næring som i dag er i ferd med å dø ut, men var en tidlig form for gjenbruk.

Ett av verdens eldste

Ikke et vondt ord om dagens moderne bilopphuggerier, de er både miljøvennlige og effektive og har definitivt en rolle i «bil-næringskjeden» fortsatt.

En av det som må være en av de eldste biloppsamlingsplassene i verden, og som fortsatt hadde mye deler til blant annet T-Forden har nå blitt avviklet. Stedet er Nebraska, i Midtvesten, USA.

Her var det deler fra biler man knapt har hørt om før. Det fantes også deler til nyere biler, både fra 50- og 60-tallet.



Det var originale dekk, dører, motorluker, aksler, forstillinger, lamper, ratt og motorer. Mye værbitt etter årelang lagring utendørs, men mye har også vært lagret inne.

Plassen ryddes – alt skal bort

Om dette var "gull" eller bare gammelt skrot, får det bli opp til hver enkelt å avgjøre. Det kommer nok i stor grad an på øyet som ser ...

Videre var det møbler, verkstedutstyr og maskiner fra en svunnen tid og sikkert mye annen kuriosa i hyllene her. Man kunne garantert brukt en dag eller to her på «skattejakt».

Det som ikke har blitt solgt, skal enkelt, greit og brutalt bli fjernet. Det betyr vel i korthet destruert.

Dermed har et av verdens eldste bilopphuggerier og med det også en bit uerstattelige motor-historie blitt borte.

