Kjenner du igjen denne superstjernen?

På Instagram skriver Kris Jenner at hun nesten ikke kan tro hvor fort tiden går, og forteller hvor stolt hun er av datteren sin.

– Elsker deg mer enn du vet

– Du er i beste velgående med fire flotte barn og lever ditt beste liv, skriver Jenner på Instagram.

– Livet ditt er så fullt av de fantastiske tingene du liker å gjøre, spesielt for familien din, barna dine og for andre som ikke engang vet at du hjalp dem, skriver hun videre.

Moren skryter også av hvor flink hun er til å stille opp for hele familien, og at de er heldige som har henne i livet sitt.

– Har hverandre

Også Khloé Kardashian har gratulert Kim Kardashian på Instagram, og skriver hvor glad hun er i søsteren.

– Jeg er i konstant i ærefrykt. I ærefrykt for din tapperhet, din stillhet, raushet, din enhjørning som skjønnhet, din selvtillit, og din evne til å gi til så mange mennesker samtidig, skriver hun.

Khloé Kardashian skryter også over hvor flink søsteren er til å stille opp for de rundt seg, og hvor imponert hun er over hvordan hun balanserer både familieliv, jobb og jusstudier.

– Jeg vet med helt sikkert at uansett hva som skjer med oss, så vil vi alltid være ok, fordi vi har hverandre. Jeg håper du får den lykkeligste bursdagen Keeks!, skriver hun videre.