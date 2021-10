Næringsministeren vil ikke gjøre som Støre: Beholder aksjeformue i familiens eksportselskap

– Det er et familieselskap som er bygget op og drevet frem av mine forfedre, et ansvar jeg har hatt i flere år og det eierskapet beholder jeg. Men jeg er ikke en del av driften i Vestre, sier Jan Christian Vestre til TV 2.

Det er gått en uke siden Vestre ble utnevnt som næringsminister i statsminister Jonas Gahr Støres Ap/Sp-regjering.

Torsdag annonserte styret i familieselskapet Vestre AS at 35-åringen nå har blitt erstattet som daglig leder og styremedlem i selskapet. Men han skal fortsatt eie 70 prosent av aksjene i selskaoet som i fjor omsatte for over 200 millioner kroner.

Familien i nytt styre

Og i det nye styret i selskapet sitter fortsatt næringsministerens mor, Elisabeth Preus Vestre, og fetter, Kristoffer Strand Vestre.

– Fordi det er et familieselskap. Alternativet ville vært å overlate de aksjepostene til andre i familien, og da vil man jo fortsatt kunne reise det samme spørsmålet. Derfor synes jeg det er ryddigst å fortsette som nå, men det viktige poenget her er at jeg ikke er involvert i den daglige driften, jeg kommer ikke til å ha noe med den å gjøre. Derfor er avstanden så stor at jeg ikke ser at det skal være problematisk, sier Vestre.

Dermed velger Vestre motsatt vei av sin sjef, Jonas Gahr Støre, som i fjor sommer solgte alle sine aksjer og aksjefond og plasserte hele sin formue på en bankkonto - for å unngå flere spørsmål og problemsaker knyttet til formuen.

Fikk over 27 millioner i statlig tilskudd

Som næringsminister er Jan Christian Vestre øverste sjef for Innovasjon Norge, som i 2020 tildelte Vestre og hans selskap over 27 millioner kroner i statlige støtteordninger.

NYUTNEVNT: Jan Christian Vestre, her under nøkkeloverrekkelsen i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Fredrik Hagen

Støre sier han har gjort grundige vurderinger før Vestre ble utnevnt som statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi har vurdert, med hjelp fra Statsministerens kontor, habilitetsspørsmål og finner at det ikke er spørsmål å stille ved det for å bli næringsminister. Kommer det saker på hans dagsorden, som på alle andre statsråders dagsorden, så har vi mulighet for å ha en såkalt settestatsråd for de beslutningene som tas, sier statsministeren til TV 2.

Støre: Kan rammes inn

– Hvorfor skal ikke Vestre gjøre det samme som deg?

– Jeg er statsminister, og var statsministerkandidat. For min del handler det om en arv i penger. Han er deleier i et stort industriselskap. Den eierandelen kan han ha, og de interessene hans de avklarer vi slik at han kan gjennomføre den jobben han har uten at det kommer i strid med de interessene som skal være til en statsråd som skal gjøre jobben sin.

– Men utover at han er statsråd og du er statsminister, hva er egentlig forskjellen?

– For meg var forskjellen at jeg ikke ville investere penger å en måte som kunne reise spørsmål ved de avgjørelsene jeg tok som statsminister. At han har eierskap i en bedrift, som er en familiebedrift, det kan vi ramme inn ved at de tilfellene det skulle komme nært på akkurat den virksomheten og jobben han gjør, så kan en annen steppe inn i den sammenhengen. Det har vi mange eksempler på, sier Støre.