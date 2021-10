Snudde kampen på 23 sekunder - så dukket en gammel målsnik opp

Grüner-Stavanger Oilers 2-2 (2-3 etter spilleforlengelse)

På Oslos østkant tok Grüner imot Stavanger Oilers til kveldens hovedkamp. Bortelaget var store favoritter.

Med til hovedstaden var Oilers sin nysignering, Rob Bordson. Det er en mann det har vært knyttet store forventinger til.

Allerede i den første perioden presenterte 33-åringen seg for det norske hockeypublikum. I overtall sendte han Oilers i føringen.

Det så lenge ut til å være til ingen nytte.

23 avgjørende sekunder

23 sekunder i andre periode snudde opp ned på hele kampen. Petter Birkheim Andersen var førstemann til å sende hjemmepublikum opp av stolene.

På straffe drøye 20 sekunder senere var Marius Carho Hansen iskald. Pucken ble plassert opp i krysset.

– Det er nesten komisk etter hva vi har sett så langt i denne kampen, sa TV 2s kommentator da Carho Hansen jublet sammen med lagkameratene.

Kommentatorene omtalte det hele som et drømmescenario for Oslo-laget. Det var nok tabellnieren fullt klar over, og bunnlaget kjempet med nebb og klør for å holde på ledelsen.

Til straffeslag

Oslo-laget forsvarte seg godt og gjorde det utfordrende for Oilers.

Laget fra oljebyen stanget lenge. Omsider satt scoringen. Dan Kissel utlignet og sørget for at kampen gikk til spilleforlengelse.

Der var det igjen 34-åringen som tok ansvar. Kissel sikret Oilers to poeng.

– De måtte grave dypt. De er så seige å slå, sa TV 2s kommentator Robin Grov.

Grüner satt dermed igjen med "kun" ett poeng. Et imponerende poeng, men det var nok likevel en skuffet gjeng som gikk i garderoben.

VANT DUELLEN: Stjernen-trener Anders Olsson seiret i trenerduellen med Lillehammers Alexander Smirnov. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Herjet med serietoeren

De to lagene øverst på tabellen møttes for første gang i Stjernehallen denne sesongen.

Etter drøye fem minutters spill satt scoringen for Lillehammer.

Lillehammer så sterke ut fra start, og Stjernen slet med å forsvare seg gjennom første periode. Lillehammer-spiller Andreas Martinsen kom til flere målsjanser, og bortelaget presset virkelig Stjernen i første periode av kampen.

Allerede 20 sekunder ut i andre periode utlignet Stjernen. Ole Einar Engeland Andersen åpnet målshowet for de rødkledde.

Halvminuttet senere scoret Stjernen igjen. Hjemmelaget fortsatte å sette et enormt press på Lillehammer, og fikk godt betalt for det. Bortelaget klarte ikke å forsvare seg mot Stjernen-laget som fortsatte å bøtte inn mål.

Andre periode står igjen som en maktdemonstrasjon. De rødkledde herjet med Lillehammer og vant perioden 6-0.

– Det er total overkjøring, sa kommentator Jan-Erik Helgesen.

Det hele endte 8-3.

Patrick Newell scoret tre av målene.

– Han har levert kamp etter kamp. Han er en hockey-gud. Han gjør det lille ekstra, sa kommentator Jörgen Wahlberg.

Stjernen har virkelig befestet sin posisjon øverst på tabellen.

Sjokkåpning

På Hamar møttes to lag som begge var inne i en tung periode. Storhamar var likevel klare favoritter mot tabelljumboen.

Et skadeskutt Storhamar-lag som har slitt med å forsvare seg hele sesongen, ble straffet allerede etter litt over ett minutt spill. Lucas Trygg sendte Manglerud Star i ledelsen.

Like etter utlignet Storhamar, og hjemmepublikum følte seg nok igjen sikre på seier. Det varte ikke lenge. Manglerud kombinerte fint og fikk god hjelp av svakt forsvarsspill da Mats Henriksen sendte Oslo-laget tilbake i ledelsen.

Eskild Bakke Olsen utlignet først, før Patrick Thoresen sørget for at Storhamar gikk i garderoben med en ledelse.

MÅLSCORER: Patrick Thoresen sin 3-2-scoring snudde om på kampen mot Manglerud. Foto: Fredrik Hagen

I andre periode var det et påskrudd Hamar-lag som kom ut. Manglerud så ut til å ha brukt opp kreftene. Storhamar scoret to ganger i andre periode uten å slippe inn mål.

Hamar-gutten Tobias Degvold scoret en gang mot gamleklubben, før Karl Sjøbrink også tegnet seg på scoringslisten.

Storhamar tettet igjen helt på slutten og vant oppskriftsmessig, 5-4.

Rystet gullfavoritten

I Jordal Amfi var det overraskende nok Ringerike som kunne ta første pause i ledelsen.

Kun 27 sekunder ut i andre periode scoret de igjen. 2-0. Vålerenga reduserte, før Ringerike igjen scoret.

Før den siste perioden var det et rystet Vålerenga-lag som kom ut og måtte score minst to ganger.

Det var også nettopp det de kongeblå gjorde. Dermed gikk kampen til spilleforlengelse.

Der avgjorde Henrik Eriksson med et skudd i krysset.

I den femte og siste kampen denne runden var det Sparta som tok alle poengene med seg hjem fra Askerhallen.

Frisk Asker ledet tidlig 2-0, men Sjur Robert Nilsens menn snudde kampen, og vant til slutt 3-4.