Öde Nerdrum om svensker: – Jeg ble helt sjokkert!

Öde Spildo Nerdrum (26), sønnen til kunstneren Odd Nerdrum, ble for alvor kjent da han deltok i 2020-sesongen av Farmen kjendis – noe som gjorde at han vant Gullruten for årets realitydeltaker.

Denne uken fikk han seg en real overraskelse da han ankom Stockholm for å være gjest i lørdagens Skavlan.

– Da jeg landet i Stockholm i dag, så var det en åpenbaring da jeg kom ned til byen – fordi folk er så vakre her! Det er helt sjokkerende! Hva er det dere gjør? sier han i programmet.

Han mener folket i Stockholm er langt mer attraktive enn i Oslo.

– Ja, det er dramatisk forskjell!

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 eller på TV 2 Play

Opptatt av alt som er vakkert

Öde påstår at han er mer kvalifisert enn mange andre til å dømme hva som er vakkert og hva som ikke er vakkert, siden han har studert både arkitekturlære og proposjonslære.

Han er opptatt av alt som er vakkert, både mennesker, objekter og særlig arkitektur. Han mener at klassisk arkitektur – hans personlige favoritt – er med på å gjøre verden til et bedre sted. Han viser til en britisk undersøkelse som studerte folks atferd i bystrøk med klassisk arkitektur og bystrøk med modernistisk arkitektur.

– Det viste seg at det var syv ganger mer sannsynlig at noen lånte bort telefonen til deg i et klassisk bymiljø enn i et modernistisk. Klassisk arkitektur er bygget på matematiske prinsipper om harmoni, sier han.

– Et funkishus fungerer greit alene, men det er når man lager en hel by av det at det blir katastrofe.

Har samlet favorittdikt i ny bok

Öde er i disse dager aktuell med diktantologien «Ödes lille røde», hvor han har samlet sine favorittdikt av blant andre Harriet Löwenhjelm, Karin Boye og Jens Bjørneboe.

– Bakgrunnen for denne boken, er at jeg alltid har vært veldig fascinert av å lage samlinger med det beste fra forskjellige kategorier. Det er en skade fra barndommen. Jeg har laget en bok med de beste maleriene, og så hadde jeg lyst til å gjøre det samme med dikt.

Han stilte strenge kriterier for diktene som skulle være med.

– Det er ikke nok at diktet skal være vakkert, fordi med dikt er det alltid en balanse mellom to ting: Det sanselige og det intellektuelle. Det sanselige er rytmen og hvordan ordene høres ut, og det intellektuelle er at det er en mening bak det, sier Öde Nerdrum i Skavlan.

Se Skavlan lørdag klokken 22:30 eller på TV 2 Play