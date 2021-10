Setter av fire dager til Breivik-rettssak

Det bekrefter terroristens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, overfor TV 2.

Ennå er det ikke avklart hvor rettssaken skal avholdes.

– Det er flere alternativer som vurderes. Vi har gjort gjeldende at det er naturlig at denne saken finner sted i en vanlig rettssal, for eksempel sal 250 i Oslo tingrett, men dette avventer vi svar på, sier Storrvik.

FORSVARER: Øystein Storrvik skal representerer Breivik i retten. Foto: Terje Bendiksby

– Fare for ny, alvorlig kriminalitet

Det var i slutten av august at VG meldte at Breivik går til retten for å begjære seg prøveløslatt. Det har 42-åringen krav på fordi han har sonet minstetiden i forvaringsdommen han fikk etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Oslo statsadvokatembeter har motsatt seg begjæringen og har derfor tatt ut ny tiltale mot ham. Det er bakgrunnen for at det skal avholdes en ny forhandling der det er opp til retten å avgjøre spørsmålet.

– Slik vi vurderer det, basert på materialet vi har fått fra Kriminalomsorgen, som har med ham å gjøre i det daglige, og en ny risikovurdering gjort av en psykiater, mener vi det fortsatt er fare for at Breivik skal begå ny, alvorlig kriminalitet, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir til NTB i august.

Vil kjøre ny rettssak

En forvaringsstraff er tidsubestemt, noe som innebærer at Breivik kan bli sittende i fengsel resten av livet. Det skjer ved at påtalemyndigheten kan forlenge tidsrammen med fem år av gangen.

Forvaringsordningens formål er å beskytte samfunnet mot ny og alvorlig kriminalitet fra den domfeltes side.

Breivik har sittet isolert siden han ble pågrepet. Advokat Storrvik har tidligere varslet at de mener dette er et menneskerettighetsbrudd.

– Det kommer vi til å kjøre en egen prosess på når retten er ferdig med å behandle prøveløslatelsesspørsmålet. Jeg tror de fleste skjønner at det er et langt skritt fra å sitte isolert til å bli prøveløslatt, sa Storrvik til TV 2 i august.