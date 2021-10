Ny SV-topp vil presse regjeringen til å slippe inn flere afghanske flyktninger

Wold er ny på Stortinget, utdannet sosionom og innvalgt fra Vestfold fylke.

Hun overtar som SVs innvandringspolitiske talsperson etter partiveteranen Karin Andersen.

Den første saken hun tar opp med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er om regjeringen vil gjøre det lettere for afghanske flyktninger i Pakistan å få familiegjenforening i Norge.

– Det er noe vi kommer til å følge veldig nøye med på, varsler Wold.

Hun har sendt et skriftlig spørsmål om dette som Mehl må svare på.

Vanligvis må utlendinger søke om familiegjenforening med familiemedlemmer i Norge fra hjemlandet. Etter at Taliban overtok styringen i Afghanistan ble det åpnet for at personer som bor i Norge kan søke om familiegjenforening fra Norge, på vegne av et familiemedlem i Afghanistan.

Wold mener dette også må gjelde for flyktninger som har kommet seg over grensen til Pakistan.

– Særdeles viktig å følge FN

SV-politikeren viser til at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt Norge om å lette søknadsprosessene for familiegjenforening mellom afghanere i Norge og i Afghanistan eller regionen rundt.

Regjeringen må lytte til anbefalingene og vurderingene som FN til enhver tid foretar, oppfordrer hun.

– Når FN ber Norge om å gjøre en innsats, så opplever vi at det er særdeles viktig at vi faktisk gjør akkurat det, sier Wold.

Hun brenner spesielt for at det blir tatt hensyn til barn og unge.

– Det at barn og unge får satt livet sitt på vent og ikke kan bli gjenforent med familien sin, ikke kan komme i gang med livene sine og være de ressursene som de egentlig er, det er veldig urettferdig.

Det er foreløpig ikke mulig å få kommentar fra Mehl, fordi rutinen er at statsråder først skal svare representanten som har sendt inn spørsmålet.

5.000 flyktninger et minimum

Ap og Sp har som TV 2 tidligere har skrevet ikke skrevet inn i Hurdalsplattformen hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta i mot framover.

Arbeiderpartiet la inn 3.500 kvoteflyktninger i sitt alternative budsjett for i år, inkludert sårbare asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

SVs utgangspunkt er at Norge må ta i mot 5.000 kvoteflyktninger i året, slik FN har anmodet om. Men partiet er åpen for at dette kan inkludere mennesker i en sårbar situasjon, som ikke har fått status som kvoteflyktning.

– Det kan være flere måter å regne på - om man tar mennesker hjem fra Afghanistan, fra utsatte områder som i Hellas, eller flyktningeleirer ute i Europa som trenger bistand og hjelp. Men vi tar utgangspunkt i de 5000 som FN har bedt oss om. Det mener vi må være et minimum.

Wold mener innvandring er et område SV kan få drahjelp fra både Rødt, MDG, Venstre og KrF i Stortinget.

– Dette er nok et av mange områder som vi ser gode muligheter til å få gjennom god politikk i de neste fire årene, sier SVs innvandringspolitiske talsperson.